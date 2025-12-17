愛女驚爆在校「遭同學掐脖」！張捷震怒：忍了，界線會被一次次推開

娛樂中心／蔡佩伶報導

男星張捷跟夏如芝結婚5年，育有一女，家庭生活美滿，而他今（17日）在社群中分享女兒上學的近況，表示女兒竟遭到隔壁班同學掐脖子，對此，張捷感到憤怒，坦言很多霸凌「都是從一件看起來很小的事件開始」。

張捷透露女兒當天是在樓梯間巧遇隔壁班學生，「被推，還被掐脖子」，聽到女兒疑似遭霸凌的情況，張捷直呼「那一刻腦袋只剩下擔心，還有憤怒」，經此一事，張捷呼籲父母們，保護小孩「不是教他們忍，而是教他們站穩自己」。

張捷表示同儕間推一下或是不好聽的話語，都不是玩笑而是在試探底線，因此他提到「忍了，界線就會被一次次推開」，因此不應該只是一昧讓孩子學會逞強容忍，反而要讓孩子了解，遇到不舒服的狀況時，要懂得學會說「不」。

張捷提到女兒遭霸凌。（圖／翻攝自張捷IG）

教育部反霸凌投訴專線：1953

「iWIN網路防護機構」網安專線（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

不良行為，請勿模仿！

