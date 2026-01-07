愛女一句話 岡本和真加盟藍鳥

岡本和真（右）加盟藍鳥，簽下4年6000萬美元（約新台幣18.9億元）合約。（路透）

本報綜合外電報導

在日職讀賣巨人隊累積248轟、生涯打擊率2成77的岡本和真，與美國職棒大聯盟MLB多倫多藍鳥簽下4年6000萬美元（約新台幣18.9億元）合約，7日舉行加盟記者會，穿上藍色7號球衣。

談到決定加入藍鳥，岡本表示，這裡城市環境很好，「最重要的是這是一支實力強勁、有機會奪下世界大賽冠軍的球隊」。接著他幽默補充：「當我給女兒看大聯盟30支球隊的標誌時，她指著藍鳥隊說『這個好可愛』，這也是原因之一。」

廣告 廣告

關於世界棒球經典賽（WBC）的出賽意願，岡本也展現積極態度，儘管在大聯盟第1年的季前參賽會有些許不安，但他強調：「從小到大能穿上日本代表隊的球衣一直是我打球的目標。」雖然具體細節還有待討論，但他明確表達：「就我個人的意志來說，我很想參賽。」

日本隊在經典賽與台灣同屬C組，要與韓國、捷克、澳洲一起競爭晉級複賽的兩張門票。而岡本和真曾在2023年經典賽8強、冠軍戰皆敲出全壘打，為日本隊封王立下功勞。