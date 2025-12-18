愛妮雅深耕藝文多年 攜手台北愛樂獻「千人交響曲」

（記者張芸瑄／綜合報導）台北愛樂管弦樂團將於今（114）年12月25日登上國家音樂廳，演出奧地利作曲家馬勒的《第八號交響曲》。這部因龐大編制與磅礡音響，被譽為「千人交響曲」的經典鉅作，是古典音樂史上極具指標性的作品。本場演出，同時也是台北愛樂管弦樂團，成立四十週年的壓軸之作，別具象徵意義。

圖／台北愛樂將帶來壓軸鉅作，是國內罕見的大型音樂工程。（愛妮雅 提供）

台北愛樂日前在記者會上，對外宣布這項年度重點製作。主辦單位指出，此次演出將集結國內外獨唱家、成人與兒童合唱團，並結合多組青年與專業交響樂團，參演人數與製作規模，為國內近年罕見的大型音樂工程。

能夠長期推動高規格的藝文計畫，背後當然少不了企業界的支持。愛妮雅集團長期投入藝文領域，持續支持台北愛樂管弦樂團各項演出與製作，也成為樂團發展的重要後盾。集團總裁陳威中同時擔任台北愛樂基金會董事長，長期關注台灣音樂環境，並以實際行動，陪伴樂團走過不同階段，讓大型製作皆能順利推進。

事實上，愛妮雅集團多年來，持續以企業力量支持藝文活動，不僅協助樂團拓展製作規模，也鼓勵跨世代音樂人才的養成。透過長期的投入，讓藝術不只是單點活動，更逐步累積能量，強化台灣的音樂土壤。

除了本次的年終壓軸音樂會，愛妮雅集團也自多年前，就開始關注文化與藝術交流。作為基金會董事長，陳威中也曾率領台北愛樂，受邀至2025年大阪世界博覽會演出，代表台灣，站上世界舞台。

圖／愛妮雅集團董事長陳威中長期投入藝文領域，支持台北愛樂管弦樂團各項演出與製作。（愛妮雅 提供）

愛妮雅集團，長期以取之於社會、回饋社會作為企業核心，除了深耕音樂文化，也注重公益、教育與藝術交流等多個面向。集團過去，也曾支持包括創世基金會兒童劇《愛劇在一起》、以及多場文化公益市集活動等。希望透過企業的力量，鼓勵更多人共同參與藝文和公益活動。

隨著四十週年里程碑到來，台北愛樂選擇以馬勒《第八號交響曲》作為年度壓軸，不僅是對過往成果的總結，也象徵樂團在企業長期支持下，持續邁向更高藝術目標。主辦單位也邀請樂迷們，於12月25日晚間，走進國家音樂廳，一同見證這場史詩級的演出。

圖／台北愛樂管弦樂團將於12/25登上國家音樂廳。（台北愛樂管弦樂團 提供）

表演資訊：

【演出時間】2025年12月25日 19:30

【演出地點】台北國家音樂廳

