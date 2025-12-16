娛樂中心/洪雨汝報導

歲末將近，創世基金會板橋院正面臨植物人照護經費募款困境。受國際情勢動盪與天災頻仍影響，社會捐款力道持續下滑，但植物人照護卻一刻也不能中斷。關鍵時刻，長期支持創世的愛妮雅化妝品集團副總裁蕭碧月率先挺身而出，主動發起「12/20耶誕送暖愛心餐會」，號召企業與社會大眾共同為植物人照護募集經費，展現企業溫暖且堅定的公益力量。

為替愛心餐會暖身，愛妮雅化妝品集團特別於12月5日上午10時，攜手新至陞科技股份有限公司前往創世基金會板橋院關懷院民，進行社區融合公益活動。活動中，愛妮雅集團特助陳子瑜以溫柔鋼琴旋律獻奏，透過音樂刺激與陪伴，讓長期臥床的植物人感受外界的關懷與溫度，現場氣氛溫馨感人，也讓公益不只是捐助，更是用心陪伴。

愛妮雅集團用琴聲傳遞希望 12/20號召企業與社會攜手守護創世植物人

蕭碧月副總裁表示，因親身接觸並了解弱勢植物人家庭的艱辛處境，更堅定持續投入守護行列的信念。此次也很開心邀請新至陞科技共同參與公益，希望透過企業力量，讓更多人認識創世、支持植物人照護服務。她也感謝女兒陳子瑜以音樂陪伴院民，讓公益行動多了一份真誠與幸福感。愛妮雅化妝品集團始終秉持「愛、感恩、利他」的核心理念，相信每一份善意，都能成為植物人家庭最堅實的後盾。

愛妮雅集團用琴聲傳遞希望 12/20號召企業與社會攜手守護創世植物人

創世基金會板橋院院長李培菁表示，創世在地深耕已39年，板橋院目前安養約51位植物人，每月照護成本高達200至300萬元，奶粉、尿布等耗材需求龐大，經費壓力沉重。特別感謝愛妮雅化妝品集團與新至陞科技在募款低迷之際共同伸出援手，支持將於12月20日（六）中午12點，在新莊晶宴會館舉辦的「耶誕送暖愛心餐會」。

愛妮雅集團用琴聲傳遞希望 12/20號召企業與社會攜手守護創世植物人

愛妮雅集團特助陳子瑜以溫柔鋼琴旋律獻奏。



李培菁院長也呼籲社會大眾響應公益，凡捐款2,000元即可索取餐會入場券一張，或選擇轉捐支持弱勢家庭，讓一頓飯的溫度，化為守護生命的力量。此外，創世基金會也將於除夕年前同步推動「第36屆寒士吃飽30送禮到家」活動，邀請民眾在歲末年終為植物人家庭送上祝福，陪伴他們迎向新的一年。

愛心專線：（02）8966-4306

