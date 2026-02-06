愛妻喝到爛醉！夫深夜飛奔回家反遭「九陰白骨爪」伺候 背後原因暖哭網友

中國海南一名男子回家遭妻子毒打。圖／翻攝自微博

有這種老婆，你會幾點回家？中國海南一名男子長期在外地奔波，突然得知妻子在家喝得爛醉，愛妻心切的他連夜奔波趕回家，豈料打開家門後不僅沒有獲得妻子熱烈且深情的擁抱，竟換得一頓竹筍炒肉絲，超誇張傷勢曝光後掀起網友熱議。

中國一名男子近日在網路上分享，自己與妻子愛的互動。他表示，某天出差在外地工作時，突然接獲消息，得知妻子在家獨自飲酒，且喝得爛醉，不放心下趕緊處理完手上的工作，趕回海南家中。

豈料他才踏進家門，竟遭妻子一陣毒打，包含臉部、胸口都出現深深的爪痕，彷彿與凶狠的貓來場世紀決鬥，讓男子瞬間愣住，妻子回過神後向他解釋，把他誤認為闖空門的小偷，出於防衛心態，才痛下毒手。

廣告 廣告

相關影片可見，男子臉上出現大大小小的抓痕及瘀青，接著翻起上衣，細數著愛妻對他愛的表現。除了腰部，往上一看更不得了，數條傷疤深深烙印在他的胸口，不過男子疑似沒生氣，僅露出無奈的表情，讓人佩服愛情的力量真偉大。

該影片曝光後掀起網友熱議，紛紛表示「家暴了吧」、「小偷可能不敢去你家了」、「你是不是愛被虐待」、「你老婆練九陰白骨爪了」、「不喝多可能也打不成這樣」、「你為什麼不開燈」、「這可以告了吧」。

對此，男子解釋，自己平時與妻子分居，當天臨時回家老婆並不知情，且當時妻子已經睡著，由於老婆是軍人，反應特別快，「一抱住她，她以為家裡進壞人了，就一陣反抗」，開燈後檢查傷痕讓兩人都嚇壞了。

男子說，妻子在酒醒後不斷道歉，並緊急處理傷口，發誓下次不會再喝醉了。他也坦言，對於妻子此次施暴並不生氣，反而感到開心，「說明她自我保護意識還是很強的」。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595

★《鏡報》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。



回到原文

更多鏡報報導

民間英雄殞落！11月大搜救犬遭迷暈打死...警方找到時只剩「一包狗肉」

具俊曄天天以淚洗面守墓一整年 命理師揭「陰陽夫妻」緣分：大S從未離開

好尷尬！外國觀光客一屁股坐進「喪家辦桌」還想點餐...家屬連碰2次笑了

去日本UNIQLO小心！衣服口袋藏「這東西」 結帳秒變冤大頭幫小偷買單