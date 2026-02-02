愛妻喝醉電話竟被酒友接走！ 移工怒爆口角撕破臉

警方趕赴現場釐清事發經過。（圖／翻攝畫面）





新北市鶯歌區南雅夜市，昨天（2日）晚間發生糾紛事件，一名黎姓越南籍移工，撥打電話給妻子時，赫然發現電話竟是由費姓酒友接起，雙方在電話爭爆發口角，頭冒綠光趕赴現場查看時，2人再度爆發口角衝突，黎男不滿在夜市內被費男推了一把，怒提強制罪告訴，而警方依規定受理後，將費男帶回偵訊，全案詢後依強制罪嫌移送法辦。

據了解，3人全都是越南籍移工，37歲黎姓男子與其妻子以及38歲費姓男子原是酒友關係，周末假日常相約聚在一起喝酒，昨天（2日）晚間，黎妻與費男在鶯歌區南雅夜市內喝酒，黎妻隨後便不勝酒力喝醉。

黎男當晚8時許打電話給妻子時，赫然發現接電話的竟是費男，心生不滿下，在電話中爆發口角衝突，掛上電話後立刻趕赴南雅夜市查看，再度爆發口角衝突，更在現場被費男推了一把。

轄區三峽分局鶯歌分駐所警方獲報夜市有糾紛衝突事件，趕抵現場查看時，發現現場僅剩黎男1人，並表示被人推了一把，欲提強制罪告訴。

警方後續帶著黎男前往移工宿舍訪查，帶回喝到微醺的費男，等他清醒後再行製作筆錄，全案詢後依強制罪嫌移送新北地檢署偵辦。

