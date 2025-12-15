愛妻心疼「為F4表演瘦15公斤」！朱孝天秒打臉 曝減肥真實原因

朱孝天打臉妻子韓雯雯的說法。翻攝IG@kenchu9

原本被視為「回憶殺」的F4合體計畫，朱孝天不僅確定缺席新歌錄製與巡演，更公開點名相信音樂高層，直指自己遭抹黑、被潑髒水，讓合體演唱會還沒登場就話題不斷，妻子韓雯雯也為他抱不平，表示他為了演出特別瘦身15公斤，他卻打臉妻子說法，強調自己是為了健康減肥，和F4表演無關。

韓雯雯日前在直播中替丈夫發聲，透露朱孝天為了F4合體演出，在短時間內成功瘦下30斤（約15公斤），希望能在舞台上與其他成員呈現和諧的狀態，她也心疼表示，看到丈夫為健康與演出努力，卻仍遭外界誤解與抹黑，讓她相當不捨，「他為能有一個好的狀態，大家站在一起能非常和諧和好看的畫面，他整整一個多月的時間瘦了30斤，就是15公斤。」

朱孝天打臉老婆說法。翻攝微博

然而朱孝天隨後親自在社群平台回應網友提問，坦言目前自己的體重約79公斤，確實比過去85公斤輕了不少，但強調減肥並非全為工作，而是基於健康考量，「因為太重了，代謝會紊亂。」他直言瘦身與F4演出沒有直接關聯，對於外界的流言蜚語，也正面回應：「沒什麼冒昧的，我減重也不是我自己說的，是我媳婦看著整個過程心疼我才對外說的。」

朱孝天先前在社群更新探店影片，被網友質疑看起來還是很圓潤，「冒昧的問一下，你這有瘦了30斤（15公斤）嗎？」對此，朱孝天也回應：「這個影片拍的時候大概是190多斤吧，昨天量是158斤…你就消停一下吧。」



