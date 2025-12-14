愛妻林書煒50歲！蔡詩萍獻「神秘生日驚喜」 賓客情緒失控喊：我快哭了

記者陳宣如／綜合報導

台北市文化局長蔡詩萍為愛妻、前主播林書煒籌劃了特別的50歲生日，與正在日本留學的女兒密謀兩週，悄悄安排整個驚喜流程。生日當天，女兒意外現身，令林書煒當場又驚又喜，現場嘉賓也情緒激動，多次喊出「我快哭了」，尖叫與歡呼聲此起彼落，場面溫馨感人。

女兒（中）驚喜現身，林書煒（左）發文表示這是她收到最棒的生日禮物。（圖／翻攝自林書煒臉書）

蔡詩萍在臉書分享寫道：「媽咪過25×2的大生日，送什麼禮物好呢？除了請吃飯、送花、送卡片，可能最好的禮物是她女兒吧！」他說明，父女倆為了保密，仔細安排了班機時間、轉機休息及出場儀式，最終成功讓林書煒毫無防備收下驚喜，「當女兒出現時，她媽咪真是嚇一跳兼大驚喜，我這老公能扮演的，大概就是這種聖誕老公公的用心吧！」

蔡詩萍（左）精心策劃愛妻林書煒（右）的生日，赴日留學的女兒（中）驚喜現身，引爆現場尖叫不斷。（圖／翻攝自林書煒臉書）

林書煒隨後也在臉書回憶當下感受：「哇！女兒突然現身的那一刻，真的太驚喜、太感動了，這是我收到最棒的生日禮物！」她提到，因11、12月工作繁忙，原本無法前往東京探望女兒，沒想到女兒能在生日派對上現身，令她宛如重溫童年收到聖誕禮物的驚喜。

林書煒感性表示，「忽然想起她小時候，我跟爸爸為了製造聖誕老公公來送禮物的驚喜，總是在女兒睡著後悄悄佈置痕跡……像是窗戶留一道小縫、棉被留下腳印、寫一張像外國人筆跡的卡片……昨晚的我，也成了像收到聖誕大禮的那個女孩，真是無比幸福。」

林書煒迎來50歲生日。（圖／翻攝自林書煒臉書）

貼文公開後，不少網友對蔡詩萍父女這份用心安排表示感動，留言稱讚「太暖心了」、「最感人的禮物」、「好用心啊！這就是老公女兒的真情真愛！」，同時送上對林書煒的祝福。林書煒也提到家人朋友的陪伴，「昨晚有五位大女孩兒……在今年陸續走進25×2，我們繼續併肩同行，彼此應援鼓勵，身心安頓的喜樂每一天。謝謝最愛的家人姐妹們……有您們一起的人生，時刻都充滿愛與歡笑。」

