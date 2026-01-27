愛妻檢查出高機率「惡性腫塊」！百萬YTR曝病況：好好面對人生

DK透露愛妻檢查出疑似惡性腫塊。（圖／翻攝自DK Instagram）





百萬YouTuber DK經營的「異色檔案」頻道，以深入探討社會議題、真實犯罪案件和懸疑故事內容聞名；昨（26）日他在社群發佈短影片，透露妻子「Di掃」最近做乳房超音波檢查，檢查出惡性機率高達50％至95％的的腫塊，心疼喊：「我會用所有資源投注在你身上。」

DK表示，夫妻倆用樂觀的心情看待現況，彼此都有心理準備面對，2天後會再去做切片檢查：「現在還不是說100％一定是，一定要做切片這個動作，到時後我們再跟大家報告。我們現在心情就是很平靜，好好去面對，我們接下來的所有人生。」

DK面色凝重地呼籲大家，一定要注意身體健康，只要察覺到有些怪怪的地方就趕緊檢查；而影片曝光後，網友們也湧入留言關心「所以也有可能是良性的，樂觀看待不要太緊張！」、「會平平安安健健康康的」、「我不信你心情很平靜，你一定心疼死了然後很想大爆哭吧。」



