愛妻被點名小心王子！敖犬14字護愛「她很乖」網驚：太敢講

記者蔣季容／台北報導

范姜彥豐指控粿粿出軌王子。（圖／翻攝自粿粿IG）

前啦啦隊女星粿粿（江瑋琳）遭老公范姜彥豐踢爆婚內出軌，更直指王子邱勝翊是他們婚姻的第三者；同一天棒棒堂團員敖犬的妻子發發PO業配影片，台詞中敖犬提到發發「該不會有別人的吧？」引發網友聯想。而有網友在下方留言「小心他是打給王子」，敖犬也正面回應「發發是我老婆，她只會打給我」，讓不少網友震驚直呼「敖犬也太敢講了吧！」

敖犬業配台詞引發聯想。（圖／翻攝自發發IG@piglettickle）

發發29日在IG發布美容補品業配影片，腳本中她正與別人通電話，敖犬認為她「該不會有別人了吧？」隨後直問對方，「老婆，妳是不是變心了？」由於當天適逢王子被爆當小王，網友留言，「小心他是打給王子」，不過敖犬隨即出面護妻「發發是我老婆，她只會打給我，很乖」。

廣告 廣告

敖犬出面護愛。（圖／翻攝自發發IG@piglettickle）

有網友發現後也在Threads討論，「敖犬也很敢回，原來明星們也會偷偷關注，果然是人都愛吃瓜」、「看來也是看得滿透徹的」。至於有網友認為業配廣告台詞似乎意有所指，稱棒棒堂是塑膠兄弟情；對此發發回應，「我們的合作影片兩週前就拍完了，10/2就已經訂好了發佈日期，請不要惡意揣測，我們只是在完成工作，謝謝。」同時也秀出當時拍攝廣告的時間流程表。

范姜彥豐控訴粿粿「婚內出軌」，表示手上握有明確證據；粿粿則反駁「影片內容與事實不符」，並指出離婚協議談不攏才破裂，強調自己會整理事實、對外說明真相。至於王子則聲明，「在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線」。

更多三立新聞網報導

粿粿、王子親密合照被挖出！他神預言「有故事」 千人朝聖：時空旅人

坣娜病逝！生前受「紅斑性狼瘡」所苦 醫嘆：恐引爆全身器官衰竭

坣娜胰臟癌逝⋯「9成患者1年內死亡」腹痛要注意 醫示警7大高風險族群

4生肖年底鹹魚翻身！升職又加薪 屬虎正財、偏財雙豐收

