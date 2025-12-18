愛妻謝京穎喜懷雙胞胎！書偉吐當爸心聲 閃兵停工曝近況

書偉先前捲入閃兵停工，將於明年升格雙寶爸。（圖／翻攝自書偉IG）





男團Energy成員書偉與老婆謝京穎結婚2年，夫妻倆於隔年6月補辦婚禮，先前謝京穎曾透露已完成冷凍胚胎的療程，豈料，今（18）日就無預警宣布懷雙胞胎的喜訊。對此，書偉稍早也透過經紀公司回應了。

書偉與老婆謝京穎迎來結婚2週年紀念日，謝京穎也選在這天向外界公布懷孕喜訊，與書偉拿著超音波照，幸福寫下：「我們家一次多了兩個新成員，謝謝你們選擇了我們，是我們的幸運，給了我們強大的力量和滿滿的幸福。」

書偉與老婆謝京穎宣布懷雙胞胎喜訊。（圖／翻攝自謝京穎IG）

對於即將升格為新手爸爸，書偉也表示「很開心很期待孩子的到來，開始要跟身邊朋友學習當個新手爸爸了，很幸運能有這個機會跟京穎一起邁向人生的另一個階段，我們會珍惜與加油的。」

而書偉日前先是捲入閃兵風波，又經歷喪父，目前演藝工作全面停工，團體Energy也宣布除了原定的公益活動及明年1月的小巨蛋演唱會將如期舉辦外，將休團至明年6月30日，談及近況，書偉感謝大家關心，「這段時間都在家裡沉澱與反省，同時準備一月份小巨蛋的演出履行對歌迷的承諾，休團期間會好好做好自己的本分，參與公益回饋社會，也努力準備扮演好父親的角色」。



