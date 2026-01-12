即時中心／顏一軒、陳治甬報導

民進黨高雄市長初選將於今（12）日晚間6時至10時30分執行民調，倘若有效樣本數達標，明（13）日最終結果就會正式出爐。對此，市長擬參選人許智傑下午特地邀請太太周桂香陪同他在鼓山區進行最後的車掃衝刺，他受訪時強調，最具有基層實力、最沒爭議、最沒派系包袱的人擔任高雄市長，才能當真正的全民市長。





許智傑透露，他的朋友昨晚傳來「派系出渾身解術，無人可掌握全部， 真誠實力無爭議， 冥冥之中有定數」這首籤詩；他不諱言，可以看到派系的力量真的也蠻強大的，沒有人可以掌握全部，選民要選的就是政治、參選人的本質，意即真誠有基層實力而且沒有爭議，這樣的人在選情緊繃的大選中，才能贏得勝利。

廣告 廣告

許智傑進一步指出，今天的車掃行程特地請來太太陪同，他是最真誠、最好相處的參選人，而且專業、勤快、正派、熱心、有能力，這都符合冥冥之中的定數，因此最具有基層實力、最沒爭議、最沒派系包袱的人擔任高雄市長，才能當真正的全民市長。

根據民進黨中央規定，本次初選民調將於今日晚間6時至10時30分，由3家民調公司同步進行室內電話調查；結果將於明（13）日上午10時公布是否達到有效樣本數；若達標，將於10時30分邀請參選人或代表開封民調數據，正式揭曉初選結果，其餘3名參選人為林岱樺、賴瑞隆與邱議瑩。





原文出處：快新聞／愛妻陪同車掃！綠高雄初選今夜決戰 許智傑主打「全民市長」

更多民視新聞報導

高雄率先電話民調 賴瑞隆懇託支持：今天當選明天馬上可上工

我不是詐團！林岱樺拚初選出線 致電市民推「長者健康錶」政見

高雄打頭陣！今晚率先民調 邱議瑩懇託支持：可能一晚就做完了

