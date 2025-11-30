愛妻驚傳病逝！男星悲痛證實 盼外界給空間：願她安息

香港男星海俊傑愛妻莫家慈病逝。（圖／翻攝自海俊傑IG）





香港男星海俊傑11月初拍片痛哭，由於老婆莫家慈急性肝硬化病危，需要籌措手術費讓她換肝，希望外界可以伸出援手。沒想到日前傳出噩耗，莫家慈在11月27日病逝，海俊傑也發文證實，「她走得平靜沒有痛苦」。

海俊傑29日悲痛表示，莫家慈離世時很平靜、沒有痛苦，在最後的時刻，至親們也都在身旁，並向所有曾經關心、幫助老婆的朋友們致上最深切的感謝，「在她的生命裏，有幸能感受到大家的愛與關懷，這是她人生中最珍貴的禮物。如今，她終於可以放下一切的痛苦與困擾，得到永恆的安寧。」

至於喪禮的安排，海俊傑確認之後會再公布，「現階段希望大家能體諒，我們需要點空間及時間處理，抱歉暫時謝絕一切的查訪。」最後他盼摯愛的太太能安息，「希望所有愛她的人，心中留著她溫暖的笑容。」



