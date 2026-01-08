愛媛松山晚上沒地方去？來高島屋9樓搭摩天輪吧！與車站共構超方便，外國人護照優惠只要500円

日本愛媛縣松山市｜伊予鐵高島屋摩天輪

到日本旅遊晚上總是不知道要去哪裡嗎？

商店街、百貨公司早早就關，夜貓子只能去唐吉軻德消磨時間囉，

位於愛媛松山市的伊予鐵高島屋摩天輪，從10點營業到晚上9點！

商店街都關門了也不打緊，還有這個景點可以逛！

伊予鐵高島屋摩天輪也是松山的著名景點之一。

摩天輪位於高島屋的頂樓，也就是9樓，伊予鐵高島屋摩天輪和松山市駅是共構，

交通上很方便。注意是松山市駅不是JR松山站喔，不要跑錯地方。

有一些扭蛋機可以扭。

從休息區往摩天輪裡面看相當漂亮，地上都有點燈。

摩天輪票價為普通車廂800円，透明車廂1300円，小學生以上就需要購票。

現在伊予鐵高島屋摩天輪已無憑護照或是生日免費搭乘的優惠了，

改為出示護照每人得以用500円購票，也是有優惠。

愛媛松山的遊客不多，當天搭摩天輪似乎也只有我們兩組人，買完票不用排隊就可進入搭乘囉。

伊予鐵高島屋摩天輪的直徑45m，從地面到最高點有85m，搭乘一圈大概15分鐘，

白天可清晰欣賞松山市的市景，晚上則多了燈光相伴，各有優劣。

隨著摩天輪緩慢起伏，從低角度到高角度俯瞰松山市全景；

車廂的玻璃沒有很乾淨，所以拍出來有些糊糊的。

跟東京大阪等大城市相比，高樓不多，燈光沒有那麼璀璨，但就喜歡這種二線城市的悠哉氛圍，

沒有人擠人的眾多遊客，多得是愜意的慢遊。

說非常漂亮也還好，但是營業到晚上9點，逛完街沒事做的話來體驗一下還是不錯，

氣氛很好，情侶或是夫妻可以順便培養感情，帶小朋友來則應該會很開心，

一人才500日圓的票價，很可以囉。

伊予鐵高島屋摩天輪

所在地址：日本愛媛縣松山市湊町5-1-1

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 10:00-21:00

店家電話：089-948-7056

備註資訊：最終搭乗時刻 20:45

文章來源：Irene's 食旅．時旅