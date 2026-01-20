愛媽擺10飼料碗餵浪貓！男子「看不慣嫌髒」全丟了 愛媽氣炸怒告

記者林意筑／台中報導

廖男將餵養流浪貓的飼料碗丟棄挨告。（示意圖／PIXABAY）

有許多愛心人士都會在路邊餵食流浪狗、流浪貓，為了方便都會將供流浪動物使用的「飼料碗」擺放在路旁，不過南投有名廖姓男子日前外出倒垃圾時，因見地上擺放10個裝有飼料的飼料碗，便將飼料碗通通丟進垃圾車，飼料碗主人發現被丟棄後氣得報警，最終廖男被依毀損他人物品罪遭判拘役15日，易科罰金折合1.5萬元。

據了解，去（2025）年8月時，廖男外出倒垃圾時，發現別人家門口地上擺放10個裝有貓飼料的飼料碗，但廖男認為此舉會影響環境整潔，便將這些飼料碗通通丟進垃圾車，飼料碗主人發現碗全部不見後氣得報警。

警方獲報後前往調閱監視器調查，發現是廖男擅作主張將飼料碗丟棄，經通知他到案說明，廖男也對此舉坦承不諱。對此檢警認為，廖男基於毀損犯意，丟棄他人物品，致不堪使用，依刑法第354條之毀損罪嫌，向南投地方法院聲請以簡易判決處刑。

案件經南投地院審理，雖然法官認為廖男無犯罪前科，但他未與告訴人先溝通，便將10個裝有貓飼料的飼料碗直接毀損，造成其財產上損害，又未能與對方和解或調解並賠償，並以毀損他人物品罪，判處拘役15日，若易科罰金折合1萬5000元。

