愛媽稱「觀音指示」餵養犬群惹怨 被勸暴怒推罵動保人員下場曝

嘉義縣竹崎鄉有女子長期餵養遊蕩犬，導致犬隻群聚，不但追車還會攻擊人，讓當地民眾很頭痛。家畜所稽查人員到場勸導時，這名女子情緒激動，不僅辱罵還出手推擠動保人員，並聲稱自己餵食遊蕩犬是受觀音菩薩開示，最後被依妨礙公務罪送辦並被開罰8萬6千元。

愛媽與動保人員發生衝突。圖／台視新聞

嘉義縣竹崎鄉今年六月起發生多起遊蕩犬追車、咬人，甚至造成民眾跌倒骨折的意外。家畜所人員獲報到場，卻遭女子惡言相向，甚至情緒失控、一連推了動保人員七次。

女子還認為家畜所人員不應該捕抓浪犬、浪貓，而警員到場勸說，她仍堅稱自己沒有錯，甚至稱自己之所以餵養遊蕩犬，是透過觀世音菩薩開示，但她口中的好意，已讓附近居民苦不堪言，路邊草叢堆滿廚餘垃圾，環境相當髒亂，聚集十多隻遊蕩犬，衛生與安全都令人擔憂。

愛媽稱是觀世音菩薩開示，才會來餵養浪浪。圖／台視新聞

最後家畜所依動保法及動傳條例，對該名女子共開罰8萬6000元。餵養人想做愛心，餵食遊蕩犬還是要符合法規，否則影響他人造成社會困擾還得面對處罰。

嘉義／蔡崇梧、呂珮岑、史言川 責任編輯／陳俊宇

