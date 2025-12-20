愛子內親王好感度提升！近7成日本民眾支持女天皇

24歲的愛子內親王。（圖／達志／美聯社）

近7成日本民眾希望修改法律，以允許女性天皇的誕生。觀察人士指出，24歲的「愛子內親王」近期在國際舞台上的亮相，正推動1股支持她成為未來君主的民意浪潮。然而，以日本第1位女首相高市早苗為首的保守派勢力，仍非常反對女天皇繼承。

據《南華早報》報導，日本保守派媒體《讀賣新聞》於14日公布的1項民調顯示，69％的受訪者支持修訂《皇室典範》（Imperial Household Law，規定皇位繼承順序、日本皇室的制度與結構相關的法律），以允許女性繼承菊花王座（Chrysanthemum Throne），另有24％尚未表態；僅有7％的受訪者表示反對女性天皇。

廣告 廣告

這一支持比例與近年來其他同類型民調大致相同，而反對修法的比例則呈現下降趨勢。《日本共同社》於2019年10月進行的1項類似民調顯示，當時有13.5％的日本民眾反對女性天皇。

東京天普大學東京校區政治學教授村上弘美指出，65歲德仁天皇與62歲雅子皇后唯一的孩子愛子內親王，正協助說服更多保守派人士，相信女性天皇並不可怕。

她補充，自己對這次民調結果並不感到意外，因為大眾對愛子內親王作為潛在君主的好感與信心正在提升，「愛子近幾個月的曝光度明顯提高，包括她近期出訪寮國非常成功。她還發表公開談話，展現外交手腕，也證明自己具備承擔這個職位所需的能力。」

愛子內親王於11月中旬訪問寮國，紀念日本與這個東南亞國家建交70週年。她造訪了永珍與龍坡邦的歷史景點，並與旅居寮國的日本人會面。這次備受矚目的訪問是她首次海外官方行程，觀察人士普遍認為她表現極為出色。

「大家都留下深刻印象，」村上認為，「她準備充分、舉止得體，表現近乎完美，因此現在的問題是，為什麼她不能被視為未來的女性天皇？」

有關日本皇室未來的辯論已持續數十年。依現行法律，只有男性才能繼承皇位。1993年6月，當時的皇太子德仁與前外交官小和田雅子結婚時，社會普遍感到鬆了一口氣，期待他們很快誕下男性繼承人，以延續這個可追溯至西元前660年、源自傳說中太陽女神「天照大神」的世界最古老世襲王朝。

然而，如此沉重的負擔導致雅子皇后承受一連串與壓力相關的健康問題。直到2001年，日本宮內廳才宣布她懷孕。2001年12月1日，愛子內親王誕生，舉國歡欣，但並未解決皇位繼承的根本問題。

在德仁之後，當時唯一的男性繼承人是其弟秋篠宮文仁親王，而他前2名子女皆為女兒。直到2006年9月，秋篠宮妃誕下1子悠仁親王，繼承問題才暫時擱置，如今19歲的悠仁親王位列其父之後，成為皇位第2順位繼承人。

然而，歷屆日本政府皆意識到，僅有1名男性繼承人，無法作為皇室規模日益縮小的長期解方。近年來，政府已成立多個委員會，研究如何確保皇室制度得以延續。

迄今為止，這些委員會仍未提出1項能被執政黨接受的方案。執政黨長期由年長男性主導，他們堅持應遵循皇室傳統，即便這些立場已與多數民意漸行漸遠。

村上指出，即使出現女性首相高市早苗，也不太可能改變這種態度，「只要高市擔任首相，推動討論並修改法律將會非常困難。現實是，她的核心支持者和她本人一樣高度保守，並且反對女性天皇。」

村上補充，在執政的自民黨於國會承受壓力之際，高市無法承擔得罪黨內同僚，以及目前支撐其政府的極右翼小黨的政治風險。

東京1名偏保守立場的小企業主加藤健（Ken Kato，音譯）則認為，這個議題本身並不成立，因為悠仁親王在皇位繼承中擁有更高的順位，「問題已經解決了，誰知道悠仁親王未來可能會有很多兒子，所以目前根本不需要擔心。」

與其他反對修法的人士一樣，加藤強調，關鍵在於皇室必須沿著男性血統延續，任何偏離這一傳統的作法，都會使皇室制度變得「名不正言不順」，「如果改變這一點，就等於終結2000多年的歷史，實質上宣告皇室的結束。」

加藤也表示，修法將使日本民眾對皇室血統產生混淆，而若讓愛子成為繼承人，將使她幾乎不可能找到配偶，原本就極為有限的適婚男性人選，也會因成為未來女性天皇的丈夫所承受的壓力而卻步。

加藤指出，為解決男性繼承人來源有限的難題，1種作法是採納政府指派的諮詢小組所提出的建議。該建議主張，恢復二戰結束、日本投降後被排除在皇室之外的旁支皇族。當年占領當局為大幅削弱天皇影響力，縮減了皇族規模。若重新納入這些旁支，將可擴大天皇後裔的人數，提高誕生男性繼承人的可能性。

然而，許多日本民眾對於反對女性天皇的辯論感到困惑，並表示自己對愛子內親王抱有高度好感。43歲、居住於橫濱的家庭主婦細村加奈子（Kanako Hosomura，音譯）便是其中之一，她對「受過良好教育」的愛子內親王及其與人互動的能力印象深刻。

她認為，「愛子的演說很好，第1次出訪海外也進行得非常順利。多數日本人都認為她會是1位出色的女性天皇，我無法理解為什麼少數政治人物一直阻擋這件事，這對我來說真的很難理解。其他國家有那麼多女性君主，包括英國、荷蘭、丹麥，為什麼在日本就不可以呢？」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

張文隨機殺人墜樓亡！廢死聯盟才喊「剝奪受刑人未來太殘忍」 貼文被嗆爆

早有預謀！「釀4死11傷」張文雲端計劃書曝光 謀劃一年搬到北車就為恐攻

北捷遇恐攻急疏散！閘門全開「免刷票請速出站」 應變能力獲讚