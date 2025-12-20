愛子內親王好感度提升！近7成日本民眾支持女天皇
近7成日本民眾希望修改法律，以允許女性天皇的誕生。觀察人士指出，24歲的「愛子內親王」近期在國際舞台上的亮相，正推動1股支持她成為未來君主的民意浪潮。然而，以日本第1位女首相高市早苗為首的保守派勢力，仍非常反對女天皇繼承。
據《南華早報》報導，日本保守派媒體《讀賣新聞》於14日公布的1項民調顯示，69％的受訪者支持修訂《皇室典範》（Imperial Household Law，規定皇位繼承順序、日本皇室的制度與結構相關的法律），以允許女性繼承菊花王座（Chrysanthemum Throne），另有24％尚未表態；僅有7％的受訪者表示反對女性天皇。
這一支持比例與近年來其他同類型民調大致相同，而反對修法的比例則呈現下降趨勢。《日本共同社》於2019年10月進行的1項類似民調顯示，當時有13.5％的日本民眾反對女性天皇。
東京天普大學東京校區政治學教授村上弘美指出，65歲德仁天皇與62歲雅子皇后唯一的孩子愛子內親王，正協助說服更多保守派人士，相信女性天皇並不可怕。
她補充，自己對這次民調結果並不感到意外，因為大眾對愛子內親王作為潛在君主的好感與信心正在提升，「愛子近幾個月的曝光度明顯提高，包括她近期出訪寮國非常成功。她還發表公開談話，展現外交手腕，也證明自己具備承擔這個職位所需的能力。」
愛子內親王於11月中旬訪問寮國，紀念日本與這個東南亞國家建交70週年。她造訪了永珍與龍坡邦的歷史景點，並與旅居寮國的日本人會面。這次備受矚目的訪問是她首次海外官方行程，觀察人士普遍認為她表現極為出色。
「大家都留下深刻印象，」村上認為，「她準備充分、舉止得體，表現近乎完美，因此現在的問題是，為什麼她不能被視為未來的女性天皇？」
有關日本皇室未來的辯論已持續數十年。依現行法律，只有男性才能繼承皇位。1993年6月，當時的皇太子德仁與前外交官小和田雅子結婚時，社會普遍感到鬆了一口氣，期待他們很快誕下男性繼承人，以延續這個可追溯至西元前660年、源自傳說中太陽女神「天照大神」的世界最古老世襲王朝。
然而，如此沉重的負擔導致雅子皇后承受一連串與壓力相關的健康問題。直到2001年，日本宮內廳才宣布她懷孕。2001年12月1日，愛子內親王誕生，舉國歡欣，但並未解決皇位繼承的根本問題。
在德仁之後，當時唯一的男性繼承人是其弟秋篠宮文仁親王，而他前2名子女皆為女兒。直到2006年9月，秋篠宮妃誕下1子悠仁親王，繼承問題才暫時擱置，如今19歲的悠仁親王位列其父之後，成為皇位第2順位繼承人。
然而，歷屆日本政府皆意識到，僅有1名男性繼承人，無法作為皇室規模日益縮小的長期解方。近年來，政府已成立多個委員會，研究如何確保皇室制度得以延續。
迄今為止，這些委員會仍未提出1項能被執政黨接受的方案。執政黨長期由年長男性主導，他們堅持應遵循皇室傳統，即便這些立場已與多數民意漸行漸遠。
村上指出，即使出現女性首相高市早苗，也不太可能改變這種態度，「只要高市擔任首相，推動討論並修改法律將會非常困難。現實是，她的核心支持者和她本人一樣高度保守，並且反對女性天皇。」
村上補充，在執政的自民黨於國會承受壓力之際，高市無法承擔得罪黨內同僚，以及目前支撐其政府的極右翼小黨的政治風險。
東京1名偏保守立場的小企業主加藤健（Ken Kato，音譯）則認為，這個議題本身並不成立，因為悠仁親王在皇位繼承中擁有更高的順位，「問題已經解決了，誰知道悠仁親王未來可能會有很多兒子，所以目前根本不需要擔心。」
與其他反對修法的人士一樣，加藤強調，關鍵在於皇室必須沿著男性血統延續，任何偏離這一傳統的作法，都會使皇室制度變得「名不正言不順」，「如果改變這一點，就等於終結2000多年的歷史，實質上宣告皇室的結束。」
加藤也表示，修法將使日本民眾對皇室血統產生混淆，而若讓愛子成為繼承人，將使她幾乎不可能找到配偶，原本就極為有限的適婚男性人選，也會因成為未來女性天皇的丈夫所承受的壓力而卻步。
加藤指出，為解決男性繼承人來源有限的難題，1種作法是採納政府指派的諮詢小組所提出的建議。該建議主張，恢復二戰結束、日本投降後被排除在皇室之外的旁支皇族。當年占領當局為大幅削弱天皇影響力，縮減了皇族規模。若重新納入這些旁支，將可擴大天皇後裔的人數，提高誕生男性繼承人的可能性。
然而，許多日本民眾對於反對女性天皇的辯論感到困惑，並表示自己對愛子內親王抱有高度好感。43歲、居住於橫濱的家庭主婦細村加奈子（Kanako Hosomura，音譯）便是其中之一，她對「受過良好教育」的愛子內親王及其與人互動的能力印象深刻。
她認為，「愛子的演說很好，第1次出訪海外也進行得非常順利。多數日本人都認為她會是1位出色的女性天皇，我無法理解為什麼少數政治人物一直阻擋這件事，這對我來說真的很難理解。其他國家有那麼多女性君主，包括英國、荷蘭、丹麥，為什麼在日本就不可以呢？」
看更多 CTWANT 文章
張文隨機殺人墜樓亡！廢死聯盟才喊「剝奪受刑人未來太殘忍」 貼文被嗆爆
早有預謀！「釀4死11傷」張文雲端計劃書曝光 謀劃一年搬到北車就為恐攻
北捷遇恐攻急疏散！閘門全開「免刷票請速出站」 應變能力獲讚
其他人也在看
畏罪才跳樓？誠品員工推測 「根本想逃逸」但張文算錯一步：紙箱早清除
妨害兵役通緝犯張文19日在台北市犯下震驚社會的隨機殺人案，至今包含他自己已有4人死亡，就在攻擊北捷後轉往誠品西南店展開另一波攻擊後，隨即從百貨公司樓頂墜樓身亡，雖然外界推測是遭到警方包圍而畏罪尋短，但誠品內部員工則透露，原本墜樓點堆滿紙箱，且就在攻擊事件發生前已經堆到一個成人這麼高，不禁懷疑張文勘查過地形，但就這麼剛好在他墜樓前已經清除完畢，導致張文墜樓後直接落在水泥地面傷重不治。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 34
原本想法更殘忍！早就選定北車跟中山站 張文犯罪計畫曝光
捷運台北車站及中山站接連發生攻擊事件，19日傍晚5時24分，27歲的張文先在台北車站M7出口B1通道點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並砍殺欲阻止的余姓男子，再前往捷運中山站外丟擲煙霧彈，接著隨即砍殺路人，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡；警方在張文下榻旅館後搜出2台平板電腦，進一步查詢雲端後發現，裡面竟有張文撰寫的犯罪計畫書，而且內容與犯案情節幾乎吻合。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 21
「北捷隨機殺人」震驚全台 精神科醫：張文、鄭捷、秋葉原有５大共通點
北捷台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，犯嫌張文墜樓不治。精神科醫師沈政男針對台北捷運周邊隨機傷人案進行分析，歸納出隨機殺人事件的五大共同特徵，並指出犯案者張文的行為模式與過去鄭捷案、日本秋葉原通魔事件有高度相似性。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 48
張文衝中山站攻擊！第一刀朝無辜騎士狂砍 他染血撐到轉角才倒下
昨（19日）傍晚到晚間，台北車站M7出口，遭27歲嫌犯張文丟擲煙霧彈；約1個小時過後，張文又徒步到捷運中山站，先是丟擲煙霧彈，瘋狂揮舞30公分長刀，接著又衝進誠品南西店釀多人傷亡，最終張文墜樓身亡。而整起事件，包括張文在內，共造成4死11傷悲劇。其中，一名騎士在中山站附近停等紅燈時，遭張文持刀攻擊，騎士雖受傷仍堅持騎車到轉角，最後連人帶車倒地，因頸脖中刀不治。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 18
張文異常冷靜！北車砍完人回商旅換裝 再背「土製炸彈長刀」衝中山商圈
台北市於昨（19）日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文的行兇過程逐漸曝光。根據監視器畫面顯示，張文在台北車站犯下隨機砍人案後，並未立刻逃逸，而是冷靜地步行返回中山站附近的商旅，換裝並攜帶長刀及自製煙霧彈再次上街，釀成至少4死9傷的慘劇。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 67
跳樓不是求死？高大成：張文可能「最後一刻還想逃」
通緝犯張文昨（19日）在台北捷運北車站、中山站一帶隨機殺人，釀4死11傷，帶刀衝進南西誠品傷人，最後從5樓墜樓身亡，法醫高大成表示，跳樓動機可從他跳樓傷勢推測，如果撞到頭可能自殺，但如果是腳部或下半身骨折，他就可能還想逃跑。高大成分析，張文準備那麼多是煙霧彈及汽油彈，戴防毒面具作案，持雙刃刀殺人，作自由時報 ・ 1 小時前 ・ 20
面對隨機殺人如何自保？沈伯洋「傳授3招」 萬網讚爆：專業又實用
昨（19）晚兇手張文血染台北鬧區，包含台北車站、中山商圈等，都成為他的隨機殺人目標區，最後造成4死11傷悲劇。就有網友好奇，下次再遇到類似狀況，該怎麼自保？民進黨立委沈伯洋在底下回覆，並傳授3招，讓超過2萬網友按讚，大讚他「非常專業」！三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 206
張文一天奪3命！ 父母2年未聯繫錯愕...今現身二殯
昨（19日）犯下多起縱火案、殺人案的27歲男子張文，在逃亡時墜樓身亡，其雙親昨夜趕抵警局製作筆錄，最後不發一語地離開，事隔一夜，兩人再度現身二殯解剖中心，同樣低調不語便走入室內。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 42
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 446
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 6
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 62
彈劾賴清德！最新網路投票81.7%表態贊成
國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團今（19）日上午在議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣布對總統賴清德啟動彈劾案。根據最新網路投票結果顯示，有高達81.7%的網友表示贊成。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 703
張文揮第一刀！37歲保全上班途中遇襲 遭砍傷重不治、家屬抵達醫院相驗
本月19日晚間，台北車站M7出口、捷運中山站及誠品南西店，遭煙霧彈及長刀隨機攻擊，現年27歲的嫌犯張文，因妨害兵役遭通緝，於昨天晚間，帶著防毒面具犯案，釀4死11傷悲劇。其中，任職保全業的37歲蕭姓騎士，當時正要騎車去上班，卻不幸遭攻擊頸脖受傷，他也是張文於中山站第一位攻擊的民眾，今（20日）上午，檢察官抵達馬偕醫院相驗，死者家屬也到場，氣氛十分哀戚。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 17
今明全台躲不掉雨彈！一圖看「雨下到發紅」熱區 下波變天急凍時間曝
中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運
後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。自由時報 ・ 1 天前 ・ 19
冬至撞天赦日！「5星座、5生肖」財運太強 威力彩2.9億要買
今年12月21日迎接冬至，小孟塔羅雲蔚老師點名「5星座、5生肖」財運最旺，其中天蠍座善於運用資源，將資訊轉化為財富；屬龍者兼顧短期收益與長期規劃，使冬至期間財運達到高峰；另外，威力彩連14槓，12月22日再開獎，頭獎上看2.9億元，不妨買彩券試手氣。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 4
不只砍人還縱火！張文大屠殺前行徑曝光「潑汽油點火」
即時中心／廖予瑄報導台北車站今（19）日傍晚5時許發生隨機殺人事件，來自桃園的27歲張文在台北捷運台北車站丟擲煙霧彈並行凶；隨後，張男又前往北捷中山站外，持長刀隨機攻擊路人後墜樓。這起事件導致包含嫌犯在內，共4死6傷。據警方調查，張在作案前，下午時已在多處先行縱火，而後再至北車及中山捷運站進行無差別攻擊。民視 ・ 1 小時前 ・ 32
等紅綠燈遭張文割喉！騎士倒地氣絕 家屬憤慨：他殺了我弟弟
27歲男子張文昨（19日）持刀、煙霧彈大鬧北車、中山商圈，他的恐怖行為接連奪去3條人命，其中1人正是在路口停等紅綠燈的機車騎士，突然間遭張文攻擊遇害，送醫搶救宣告不治，死者家屬得知消息後憤慨地說：「他殺了我弟弟！」中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 13
依依揭曉寶寶性別！納豆見氣球「這」顏色瞬間崩潰噴淚：來了
44歲男星納豆（林郁智）與妻子依依婚後生活備受關注，他們兩人於去年底完成結婚登記，今年12月初驚喜公開懷孕超過三個月的好消息，正式宣告即將於明年6月升格新手爸媽。夫妻倆共同度過風雨，如今迎來人生新階段，更在限動揭開寶寶性別，不少粉絲都替他們感到開心與感動。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 7