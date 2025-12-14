愛子公主人氣高 民調近7成贊成女天皇

日本愛子內親王 圖：取自維基百科 by 日本外務省 CC BY 4.0

[Newtalk新聞] 日本現任令和天皇與皇后膝下無兒子，但女兒愛子內親王越來越受民眾歡迎。尤其是她今年出訪寮國後，「愛子女天皇」等字眼更頻繁出現在媒體。《讀賣新聞》稍早公佈的最新民調顯示，近7成日本人贊成修改繼承法，允許女性天皇繼位。

《讀賣新聞》於9月至10月期間，就皇室問題進行了全國性的郵寄民意調查。結果顯示，69%的受訪者贊成修改皇室繼承法，允許女性天皇繼位；24%的受訪者態度不確定；僅有7%的受訪者反對。此外，68%的受訪者表示擔心皇位繼承問題未來會變得更加困難，這一比例遠高於表示不擔心的31%。

廣告 廣告

2018 年、2020 年和 2022 年，《讀賣新聞》透過電子郵件發送了關於女性皇帝的問題。在 2022 年進行的最新調查中，70% 的受訪者贊成女性天皇皇，24% 的受訪者態度不確定，6% 的受訪者反對。

目前日本皇室共有16名成員。其中，有三位皇位繼承人：秋筱宮文仁親王（60歲）、秋筱宮長子悠仁親王（19歲）以及常陸親宮王（90歲）。

迄今為止，皇室天皇均為父系繼承製（父系後裔），從未出現過母系繼承製。當被問及是否認為維持父系繼承製更好，還是允許母系繼承製更好時，64%的受訪者表示「允許母系繼承制更好」，遠高於認為維持父系繼承製更好的13%。另有22%的受訪者表示「無法判斷」。從性別來看，支持「女天皇」和「母系天皇」的女性比例更高。

在眾議院和參議院議長的領導下，執政黨和在野黨正在繼續討論確保皇室成員數量的措施。 67%的受訪者表示「認為」國會應該盡快就確保皇位繼承穩定和皇室成員數量的措施做出決定，而31%的受訪者表示「不這麼認為」。

今年5月，《讀賣新聞》彙編了一份穩定皇位繼承的建議書。建議書提出了四項措施：1）將皇室血脈的延續放在首位；2）維持象徵性的天皇制度；3）建立女性皇室；4）允許女性的丈夫和子女也成為皇室成員。

這項調查於9月24日至10月31日進行，在全國範圍內對3000名選民進行了調查，共收到2004份有效問卷（回复率為67%）。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

破8成民眾反助理費淪立委私房錢 民進黨：不希望國家變得「又黑又紅」

高市早苗氣勢正旺 日在野黨魁：不會提不信任案