愛子游泳溺斃⋯救生員徘徊1分鐘才救人！老母哭斷魂求償600萬元遭駁回

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記者林意筑／台中報導

洪姓男子到大里國民運動中心游泳時溺水死亡。（圖／翻攝自官網）

2022年7月，台中一名洪姓男子到大里國民運動中心游泳時，卻因溺水死亡，對此洪母認為救生員有疏失，不僅未及時下水救人，反而在岸邊徘徊1分鐘，認為運動中心經營商、台中市政府運動局及保險公司應賠償600萬元。但經法院審理，認為救生員並無過失，且相關單位都不用賠償。

據了解，2022年7月9日，洪男前往大里國民暨兒童運動中心室內游泳池游泳，未料下午4時53分時他突然在第三水道處身體向後仰、口鼻浸水，並舉手示意，2分鐘後、55分時，男子身體又轉為臥姿漂浮，但此時救生員陳男卻在岸邊徘徊1分鐘，直到56分時才上前以潑水方式測試男子反應，再下水施救。

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洪男被救起後送醫治療，未料仍於16天後身亡，經台中地檢署相驗釐清死因，確定男子為意外溺水死亡，但認為救生員陳男無過失，以不起訴處分。對此家屬仍有不滿，向負責管理的營運商、台中市政府運動局以及保險公司求償600萬元。

營運商表示，救生員陳男在第一時間已進行救援，且該泳池共有3名救生員，難認定有過失，加上現場無設備不足耽誤救援，若認為有因果關係，應進一步舉證；中市府運動局說，家屬請求國家賠償已經超過請求權時效，且救生員並非運動局聘僱，且已經獲不起訴；保險公司則認為，家屬未舉證救生員與營運商有任何過失或違反消保法，請求賠償無理由。

經法院勘驗監視器畫面，發現洪男當天下午4時53分許時正常游泳，1分鐘後雙手扶在池邊、站起，與一般在休息的泳客狀態一樣，難以認定有溺水，雖然不久後洪男又轉為臥姿漂浮，不過無劇烈掙扎，非典型溺水現象，不能因此反推救生員有過失。

法官也說，救生員陳男於事發1分鐘後走向洪男，有先低頭觀察、潑水測試，再跳入水中施救，並非毫無反應或是擅離職守，無過失情節，加上現場設備、救生人員齊全，難認定營運商及運動局有過失，也無法請求保險公司賠償，駁回請求。

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