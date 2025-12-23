愛子魂斷「乾哥、乾妹」刀下....家屬悲憤問天：《少事法》是什麼惡法啊？

死者楊姓少年家屬情緒激動。

2023年12月25日發生的新北校園喋血案！郭姓少年幫乾妹林姓少女，割喉殺害同校同學楊姓少年，一審分別被依殺人罪判9年、8年，全案上訴二審，乾哥、乾妹刑期加重，高院分別改判12年、林女11年；判決出爐後，楊姓少年家屬哭喊「不能接受」，他悲憤表示：「《少事法》把我們打得遍體鱗傷！還要叫我們不准出聲，這是什麼惡法啊？」

高院判決揭曉後，楊姓死者家屬在庭外接受訪問，楊父哭著說：「今天的判決真的是台灣司法史，《少事法》把我打得遍體鱗傷，沒辦法接受這種判決，講難聽點，他們一直用《少事法》打悶棍，還叫我們不准出聲，讓我們怎麼辦啊？然後用這樣的判決，我可以接受嗎？我真的不能接受！」隨後痛哭失聲。

楊父表示，自己預期郭姓少年刑期為30年，如今卻只判12年，讓他不解說道，「他們（乾哥乾妹）進去法庭，都還是大搖大擺走進來，根本沒有跟我道歉過，是法官引導他們道歉才照做，我怎麼可能可以接受？」他痛陳，《少事法》都在保護這些加害人，被害者反而沒有被保護到，質問「這是什麼惡法啊？」

隨後楊母也出聲說道：「別人的孩子死不完？法官卻說我們不能對外批評，今天我們一個小孩，活生生地就這樣子...」她提到愛子隨即哽咽，難過的說不出話來。

「不能把全部責任推給修復式司法！」楊母難過指責，「修復式司法修復了什麼？我們的孩子的命都沒有了！怎麼把一個好好、活潑、健康的生命修復？修復了我們被害人家屬什麼？都是修復他們吧？」



