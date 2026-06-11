愛學網校園微電影徵件 社會情緒學習納主題

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記者黃朝琴／臺北報導

國家教育研究院「愛學網」115年系列競賽，6月15日至8月31日開放線上報名與投稿，選定「永續發展」、「社會情緒學習」及「多元文化」3大主題，推出「教師創意教案」、「校園微電影」及「看影片說故事」3項競賽，皆採線上報名與投稿，邀請全國師生透過影像、文字與教學創作，分享教育現場真摯故事，總獎金達新臺幣48.8萬元。

今年「校園微電影」競賽部份，首次以「社會情緒學習」為主題，國小高年級至高中學生搭配指導老師組隊參賽，拍攝 180 秒以內的短片，可從友情、壓力、衝突、陪伴或成長出發，透過真實校園情境，呈現情緒理解、人際互動與自我成長的故事，讓那些不容易以言語表達的感受，透過影像，能被理解，被溫柔接住。分為2組，各組取特優至佳作共13名，最高可獲禮券新臺幣1萬5000元。

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「看影片說故事」競賽方面，以「多元文化」為主題，國小及國中生觀賞愛學網影片後，寫下觀察與感受。無論不同族群、語言、生活方式，或文化背景，都可能因一次觀看、一場對話，產生新的理解，也鼓勵家長與孩子一起觀影分享感受，讓學習從家庭對話發生。分為3組，各組取特優至佳作共16名，最高可獲禮券新臺幣5000元。

至於「教師創意教案」競賽，中小學教師可以個人或團隊方式報名，國小組（含幼教）以「永續發展」為核心，引導學生關懷環境與社會議題；國中及高中組以「科技融入教學」為主軸，鼓勵教師融入人工智慧（AI）相關應用，發展具探究性與實作導向的學習活動。分為3組，各組取特優至佳作共8名，最高可獲禮券新臺幣4萬元。

國家教育研究院115年「愛學網」系列競賽開跑，首次將「社會情緒學習」納入校園微電影競賽主題。（國教院提供）