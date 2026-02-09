愛將參戰新北議員初選 「師傅」吳思瑤讚吳奕萱是新世代最強戰將

民進黨新北市議員初選參選人吳奕萱今登記黨內初選，「師傅」立委吳思瑤讚她是議員參選新世代裡頭的最強戰將。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕民進黨新北市黨部受理市議員初選登記，新莊區初選參選人吳奕萱今早赴黨部登記前，與「師傅」立委吳思瑤在新莊區站路口拜票，把握共同曝光，爭取民眾支持的機會，對於愛將從幕僚「畢業」參戰民代，吳思瑤說，她昔任國會辦公室主任，受過「思瑤魔鬼特訓班」扎實訓練，有中央跟地方政治經驗是優勢，她掛保證，在今年九合一議員的參選新世代裡頭，吳奕萱絕對是最強戰將。

「年輕人進議會，新北大改變！」吳思瑤表示，吳奕萱的優勢是她有非常扎實的服務與問政經驗，在政治領域有逾10年的幕僚經驗，從市議會到中央，「尤其我擔任立委、立法院黨團幹事長的這幾年來，她擔任我辦公室主任，她對專業的掌握、政策的理解，都能有效爭取中央的政策進入新北」，在新莊參選的市議員裡，不管現任或新人，她得天獨厚的條件就是來自扎實的政治訓練。

吳思瑤提到，日本首相高市早苗領導的自民黨取得大勝利，顯現1個不同的政治風格跟新的時代，「我覺得奕萱就有這種努力的特質，雖然女性有纖細溫柔的部分，但絕對有比男性更堅毅的強大Power(能量)」，「我第1次參選議員是30歲，而吳奕萱個頭小、聲音娃娃音，但她已訓練10年，現已32歲，她的優勢就是她擁有中央跟地方的政治經驗，絕對是最強戰將。

吳奕萱表示，今天登記前有「師傅」吳思瑤陪同拜票，不只信心倍增，而且非常溫暖，尤其她對幕僚的訓練非常嚴謹，這麼嚴謹的老闆願意這麼大力的支持，意義非凡。

民進黨新北市議員初選參選人吳奕萱今在黨內登記初選前，與「師傅」立委吳思瑤在新莊區路口拜票。(記者黃政嘉攝)

