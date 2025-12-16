愛將高虹安二審「貪污無罪」 柯文哲反應曝光

記者楊佩琪／台北報導

新竹市長高虹安詐領助理費案，高等法院16日二審宣判，貪污部分撤銷，高虹安被以偽造文書罪判刑6月，得易科罰金。宣判同時，民眾黨前黨主席柯文哲也正在高院隔壁，台北地方法院就京華城等案出庭。庭後被問到對於愛將高虹安貪污無罪有沒有想說什麼，柯文哲僅發出「ㄏㄥˋ」一聲，沒再多說，快步坐上車離開。

一整天的庭訊，柯文哲到下午3點才能發言。庭後柯文哲表示，檢察官花了兩天的時間，在講一個看似完整的故事。就是利用搜索，扣押他的手機、電腦、USB，從裡面找資料，跟京華城做串連，所編的故事。法庭上是講證據，講事實，講真相，如果有證據就拿出來，何必花兩天時間去講一個故事，講完也不能證明什麼。

不過因上午高等法院二審判決高虹安違反貪污治罪條例部分撤銷，依使公務員登載不實罪判刑6月，得易科罰金。宣判同時，柯文哲就在隔壁的台北地院開庭，下午庭訊結束，媒體追問柯文哲，對於高虹安貪污無罪有何想法？看到高虹安的結果，是否對自己的關心有信心？不知是否急著想回家，柯文哲沒多說什麼，匆匆忙忙僅發出一聲「ㄏㄥˋ」，就坐上車離開。

民眾黨現任黨主席黃國昌則在上午接受媒體訪問時表示，終於還給高虹安一個清白，是遲來的正義，也證明所有公款都用在公務上，沒有錢進到高虹安的個人口袋。過去攻擊過高虹安的名嘴、側翼等應該給高虹安一個道歉，還給最基本的公道。

