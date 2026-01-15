愛對人的9個甜蜜信號！第3個「共用沉默」最關鍵，中5個以上更能長久

常看到有人問：「要怎麼知道自己是不是遇到對的人？」有人說是能當朋友，有人說是能一起聊天不無聊。其實一段關係好不好，往往看你在這段關係裡，過得是不是舒服。好的感情會讓人被接住，狀態越來越穩；不適合的關係，反而容易讓人耗盡心力。以下整理出9個親密關係中常見的正向訊號，可以對照看看自己中了幾個。

1. 喜歡和對方相處時的自己

伴侶就像一面鏡子，會影響你看待自己的方式。若對方能肯定你、接住你的情緒，讓你在關係中更有自信，也較少焦躁不安，通常代表這段關係是加分的。好的感情，並不是改變你，而是讓你更自在地做自己。

2. 能在對方面前展現脆弱

不少人談感情時，會下意識想維持完美形象，擔心被看見情緒或缺點。但在安全的關係裡，你可以坦然表達不安、低潮或脆弱，而不必擔心被否定或嫌棄。能放心做自己，是關係穩定的重要基礎。

3. 可以自在地「共用沉默」

這點對很多人來說很關鍵。和對方在一起，不一定要一直聊天，不說話也不會感到尷尬。各自做自己的事、一起安靜待著，反而覺得舒服。這樣的狀態，通常來自對關係的安全感。

廣告 廣告

4. 分享日常時，總能得到回應

心理學中提到「伴侶回應性」的概念，指的是當一方分享感受或想法時，另一方是否願意傾聽並回應。你想分享生活瑣事，對方願意聽、會記得，也會給出回應，這些看似微小的互動，其實很重要。

5. 遇到困難時，對方會支持你

在關係中，是否有人在你需要時站在你身邊，是很多人衡量感情的重要指標。能理解你的狀態、給你實際或情緒上的支持，讓你知道不是一個人面對，這樣的陪伴很關鍵。

6. 為對方付出時，不會覺得是在犧牲

付出若是出於心甘情願，通常不會伴隨委屈或壓力。當你願意為對方多做一點，而不是一邊付出一邊累積不滿，關係會比較平衡。

7. 發生衝突時，能好好溝通

再合拍的兩個人也會有意見不合的時候。重點不在於是否爭吵，而是能不能把問題說清楚，而不是冷戰或逃避。

8. 能包容彼此的不完美

沒有人是完全沒有缺點的。若雙方都能理解彼此的不足，而不是一味要求對方改變，關係會比較長久。

9. 能真正理解彼此的情緒與需求

當你情緒低落時，對方能察覺你的狀態，而不是忽略或誤解，這種被理解的感覺，會讓人感到安心。

這些訊號往往藏在日常互動裡，不是某一刻的浪漫，而是長時間累積的感受。是否適合，很多時候自己心裡最清楚。

延伸閱讀

陳偉霆為何獨愛何穗？解析他的擇偶眼光：超模光環+高情商，離過婚反而更加分

別讓自己活成「苦命樣」！中年後「命苦」的人，通常都有這3個壞習慣