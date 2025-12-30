愛山林祝文宇：房市回溫靠讓利 明年視市況鬆動價格

（中央社記者何秀玲台北30日電）愛山林董事長祝文宇表示，明年房市能否回溫，關鍵在於賣方能否讓利，只要價格到位，依然有成交機會，明年愛山林將視市況，持續打讓利牌因應。

另外，明年為選舉年，他預期央行在信用管制措施有機會稍微鬆綁，長期看好房市表現。

愛山林今天舉辦法說會，祝文宇表示，今年受到房市景氣不佳影響，代銷業績較差，另一個原因是自建案比例變高，要等交屋才能認列營收。今年亮點是推出幾個自建案都採取讓利政策，他說，因為地買較早，成本較低，即使讓利仍可有正常利潤。

祝文宇說，房市不好，反而是很好的銷售機會，因為大家不敢推案，就是推案的時機。愛山林目前自建案總銷金額為新台幣4296億元，未來5年每年均有百億元交屋量；不動產代銷業務方面，2026年擬推個案全案可售總銷金額為2091億元。

展望未來，祝文宇表示，今年交易量已下滑，明年若賣方願意讓利銷售，成交量能就有機會回升；為了因應市況，愛山林今年啟動讓利策略，明年仍將視市況持續打讓利牌，但只要房市恢復上漲趨勢，就不會再讓利，因為還是需反映成本。（編輯：楊蘭軒）1141230