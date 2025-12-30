愛山林銷量大減、餘屋破千億 祝文宇：明年持續「讓利換去化」

祝文宇表示，明年房市能否回溫，關鍵仍在於讓利，只要價格調整到位，市場仍有成交機會。（圖／林榮芳攝）

在央行信用管制與豪宅限貸令雙重壓力下，愛山林（2540）法說會揭露，截至今年底公司餘屋總銷金額高達1,037億元，是近年高峰。面對銷售額自去年的千億滑落至約400億元的現實，董事長祝文宇坦言，房市進入冷靜期，深度盤整期，明年公司將持續「讓利換速度」，以自建案為主調穩住現金流。

祝文宇指出，過去代銷案件多受制於建商對價格的堅持，導致去化不順；明年愛山林推案將65%集中於自建案，以自主定價空間靈活調整讓利幅度。他強調，「不貪心，只賺合理的價！」目前自建案總銷逾4,296億元，2026年預計完工交屋金額達240億元，未來5年都有百億入帳。

今年在三重「市政帝寶」率先祭出讓利策略，將單價壓於每坪70餘萬元後，銷售明顯回溫。祝文宇坦言，面對買氣疲弱與政策收緊，「先賣得動比撐價格更實際」，因此明年各主要案包括中和「左岸明珠」、泰山「當代帝寶」、龜山「AI都會城1、2期」與「新竹帝寶」等，仍將維持讓利方向，並持續觀察市場反應。

他表示，2026年供需更加分化，供過於求區域房價勢必修正，反之，精華地段因土方與工料成本上升，價格具剛性支撐。「現在讓利是為了應對景氣回檔，等房價恢復漲勢，就不會再讓。」祝文宇語氣堅定，但也坦承「已經有不少同業在罵」，因此明年讓利幅度不再擴大，以「適度讓」為原則。

祝文宇進一步分析，今年房市已盤整一年多，買盤多觀望，市場關鍵在於「願意讓利」。只要價格夠吸引，成交自然回升。愛山林今年起率先採低價策略，帶動多案銷售超前進度。他認為，具土地成本優勢且願意調整價格的建商，將率先在盤整市況中突圍。

根據法說資料，愛山林今年前3季合併營收94.5億元，稅後純益6.3億元，每股純益0.68元。展望明年，公司計畫推案2,091億元，重心轉往可自主定價的內部案，以靈活讓利加速去化。

祝文宇最後強調，央行第七波信用緊縮確實抑制買氣，「但資金並未消失，只是轉向股市與商用不動產。」他認為，房市將持續「分流」，公司將以價格彈性與現金回收為核心策略，邊賣邊看、邊調整，以讓利穩住現金流、守住景氣底部。

