「愛山護山」動起來西拉雅x龍崎在地單位 啟動牛埔山林「無痕」大作戰

【記者 吳瑞興／台南市 報導】為推廣生態保育與環境永續理念，交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處於11月7日，在臺南市龍崎區牛埔里舉辦「114年登山安全宣導暨淨山活動」。本次活動特別擴大合作範圍，邀請臺南市地質公園協會、龍崎區公所及龍崎國小師生共同參與。從歷史悠久的牛埔清水寺出發，沿途經過龍崎工廠，一同清理周遭遺留的垃圾與廢棄物，以實際行動守護環境的原貌。

本次淨山活動不同於以往，不僅重視環境清潔，更結合登山安全宣導、地景導覽與生態教育等多元內容。返程途中，隊伍停留於牛埔泥岩水土保持教學園區及牛埔農塘，由臺南市地質公園協會的專業導覽人員現場講解在地特殊的地質景觀與生態環境，讓本次淨山活動增添更豐富的教育意義。

牛埔地區以獨特的泥岩地形與豐富的自然生態著稱，是許多遊客與登山愛好者的熱門去處。然而，隨著造訪人潮漸增，山林垃圾問題也逐漸浮現。為了守護這片珍貴的自然景觀，西拉雅管理處特別發起此次淨山行動，期望透過實際行動，深化環境保護意識，讓「愛山護山」的精神成為守護家園的集體共識。

西拉雅管理處處長許主龍表示：「龍崎牛埔地區擁有珍貴的自然地景與獨特的文化脈絡，更是地方居民共同的生活環境。藉由這次與學校、在地協會及公所的緊密合作，不僅能實際改善環境品質，更能讓大家從體驗中學習環保與地景保育的重要性，將愛護自然的觀念向下扎根。」

臺南市地質公園協會陳泰祥理事長、龍崎區公所陳新澈區長和龍崎國小陳賢璁校長皆表示：「感謝西拉雅風管處邀請參與這次的活動，讓大家在實際行動中體驗環境保護的意義。相信透過這樣的淨山活動，不管是大人或小朋友，都能學會尊重自然，也能把環保精神帶回家庭與社區。」

此次行動不僅是一場山林清潔運動，更是一堂結合地質、水保與環境教育的戶外綜合課程，不僅展現公部門與地方合作的力量，也象徵全民共同守護山林的決心。西拉雅管理處呼籲大家，無論是登山、露營或旅遊，都應秉持「無痕山林」的精神，不留下垃圾、不破壞自然、不干擾生態，並隨手帶走自己製造的廢棄物。唯有尊重自然、友善環境，才能讓美麗的環境永續長存、讓未來的世代也能欣賞到最純淨的自然風光。

圖：為推廣生態保育與環境永續理念，交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處於11月7日，在臺南市龍崎區牛埔里舉辦「114年登山安全宣導暨淨山活動」。（照片觀光署西拉雅國家風景區管理處提供）