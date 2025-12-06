愛得火熱！加拿大前總理愛相隨凱蒂佩芮 東京甜蜜約會看相撲

〔記者陳慧玲／綜合報導〕41歲美國歌手凱蒂佩芮，12月3日在東京舉行「The Lifetimes Tour」巡演，男友53歲的加拿大前總理賈斯汀杜魯道(Justin Trudeau)也愛相隨同赴東京，兩人除了與日本前首相岸田文雄夫妻共進晚餐，另外凱蒂也在社群放閃分享這幾天和杜魯道在日本的行程點滴，兩人還去了可以看相撲表演的餐廳用餐。

凱蒂佩芮在社群貼出和男友杜魯道的親密合照，另外也分享影片，她吃著壽司，杜魯道深情看著她，她也開心吃著舒芙蕾，另外她也分享一段在「淺草相撲部屋」看到的相撲表演，對日本文化充滿興趣。

這趟日本行，杜魯道和凱蒂也與伴侶身分見了日本前首相岸田文雄夫婦，事後岸田文雄在社群媒體X分享4人合照，也回憶寫道：「作為領袖夥伴，我們在他擔任總理期間多次會面，當我訪問加拿大時，我們曾共同推動強化雙邊關係，包括制定『日加行動計畫』，一路並肩努力，我很高興能以這樣的方式延續這份友誼。」

