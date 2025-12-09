愛得火熱！女星爆嫁小40歲男友 「80歲生日是結婚好時機」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／粽合報導

今年79歲的美國傳奇女星雪兒（Cher）曾奪下一座奧斯卡金像獎、 一座葛萊美獎、一座艾美獎、三座金球獎，她曾經有過兩段婚姻，無奈都沒有走到最後， 2022年時認愛小40歲的男友亞歷山大愛德華茲（Alexander Edwards），近期傳出雪兒將於80歲大壽時，與男友結婚。

雪兒被爆80歲要與小40歲男友結婚。（圖／翻攝雪兒X）

據外媒報導，雪兒似乎準備再次步入婚姻，近來傳出雪兒在結束第二段婚姻50年後，計畫在明年5月，也就是她80歲生日前夕與男友亞歷山大愛德華茲結婚，據《The Mirror》報導，有知情人士透露，雪兒不在乎40歲的年紀差距，兩人都已經準備好共度餘生了，而結婚的時間點正是雪兒80歲生日，她認為是最好的結婚時機。

廣告 廣告

對此，據《Page Six》報導，雪兒方面回應，傳聞不是事實。事實上，雪兒今年11月上節目時，談到與小男友的交往細節，她表示年齡差距不是問題，「他們沒有過著我的生活，沒人知道我們之間發生什麼，但我們非常開心。」

更多FTNN新聞網報導

遭胡瓜誤襲胸掀議論！小禎意外抖出「籃籃男友」 她親發聲還原真相

網紅泡湯激吻男友！「極樂私密照」流出 把放閃的事全做了

名模林又立遭爆未婚先孕！懷胎4個月 將赴美生產

