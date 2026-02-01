愛從嘉基延伸到苗醫 波瑟沙植善農場贈茶樹精油守護安寧病患

一份源自感恩與愛的心意，從嘉義基督教醫院延續到苗栗醫院。由「波瑟沙植善農場」主人甘晨銘先生所發起的精油捐贈行動，跨越縣市，將滿載善念的茶樹精油送抵衛生福利部苗栗醫院安寧病房，為病患、家屬與醫療團隊注入溫暖與支持。

「波瑟沙植善農場」最初是甘晨銘先生為了照顧罹癌母親健康而開闢。其母親生前曾於嘉義基督教醫院安寧病房接受照護，醫療團隊以專業且富有人性溫度的陪伴，讓家屬在陪伴親人走過生命最後旅程時，深刻感受到尊重與安心。基於這份感動，甘先生發願捐贈天然茶樹精油予全台各醫院安寧病房，盼將被照顧的溫暖持續傳遞，成為更多家庭的支持力量。

此次捐贈予衛福部苗栗醫院安寧病房的物資，包括茶樹精油40瓶、沐浴露5瓶及擴香儀1台。甘晨銘先生表示，希望透過有機、天然植物精油的自然香氣，作為非藥物性的輔助照護方式之一，協助病人於住院期間舒緩情緒、放鬆身心，營造更溫和且具尊嚴的照護環境（見圖）。

衛福部苗栗醫院安寧病房護理長葉曉芸指出，安寧療護不僅著重症狀控制，更重視「全人、全家、全程、全隊、全社區」的五全照顧理念，從生理、心理、社會、靈性等層面，以專業團隊和支持系統，與家屬共同陪伴病人走過生命最後一段旅程。本次波瑟沙植善農場捐贈的相關物資，未來將在臨床評估適合且有需求時，免費提供予安寧個案使用，作為照護支持的一環，讓病人在生命後段仍能感受到被重視與被陪伴。

苗栗醫院院長徐國芳表示，精油在醫療上多被視為輔助療法，常透過嗅吸、按摩或沐浴等方式，協助調節情緒、舒緩壓力與改善睡眠品質。此次捐贈的茶樹精油與沐浴露，有助於營造安寧病房平靜與安心的氛圍，院方將由護理團隊先行觀察實際使用情形，若臨床回饋良好，未來亦規劃延伸應用至居家安寧照護，讓這份關懷從醫院延續到社區，走入病患日常生活場域。

徐國芳院長也特別感謝甘晨銘先生無私奉獻的善心義舉，認為此一善行不僅展現民間力量對安寧療護的支持，也期盼透過公私協力與善的循環，持續提升安寧病友生命末期照護的品質與尊嚴，讓善意繼續發酵溫暖更多需要被守護的人。