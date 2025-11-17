愛心不斷線！聖王會與善心人士攜手送暖惠明教養院

【警政時報 江雁武／綜合報導】微涼的初冬清晨，台中惠明教養院內瀰漫著車輪餅的甜香與玉米濃湯的暖意。中華鳳山古寺聖王會114年11月15日專程到院舉辦公益關懷活動，會中成員不僅親手製作現烤車輪餅，更熬煮熱騰騰的玉米濃湯，並準備蜂蜜檸檬薑黃茶及養生茶，讓院內視多重障礙的成人院生享用一場溫暖又療癒的早午茶饗宴。

「一份點心、一份陪伴」惠明教養院在冬季收到最實在的溫暖。(圖／記者澄石翻攝)

惠明盲人福利基金會長年專責服務視多重障礙者，目前院內共有 94 名 25 至 63 歲的視障與多重障礙成人，其中多數為重度與極重度障礙者，需要密集照護、生活協助、復健訓練與情緒支持。院內照護人力吃重，每年營運支出龐大，主要仰賴社會大眾與公益團體的長期支持，才能讓這群需要依靠的人穩定生活、持續學習。

此次活動中，聖王會志工分工有序，有人掌鏟，有人調製麵糊，有人負責補餡、包裝；車輪餅的甜香四溢時，院生們露出期待又開心的笑容，現場笑聲與香氣交織，氣氛格外溫馨。對視多重障礙者而言，能品嚐到「現做」的點心，是難得且充滿幸福感的體驗；那一口熱度、一份香甜，對他們都是最直接的溫暖。

聖王會車輪餅香暖盲生身心，視多重障礙者感受秋日最純粹的溫暖。(圖／記者澄石翻攝)

活動中也出現一段動人的小插曲，一位低調的王先生，與家人悄悄到院捐贈多項物資，用行動支持院方照護工作。雖然王先生不願受訪、也不願曝光，但他暖心的舉動，讓院方人員與現場志工都深受感動。當日到訪的愛心人士與聖王會成員共同擁抱這份善意，使整場活動更添人情味，也再次展現台灣社會溫暖善良的一面。

惠明教養院甘淑娟院長表示，天氣轉涼時，院生能吃到熱呼呼的料理與香甜的點心，不僅是味蕾享受，更是心靈上的撫慰。她感性地說：「視多重障礙者在生活上需要大量協助，能有社會各界願意走進院區，用陪伴、用行動來支持我們，對院生與照護團隊都是莫大的力量。」

為視多重障礙者加油打氣，聖王會攜暖心點心走進惠明教養院。(圖／記者澄石翻攝)

甘院長也強調，惠明教養院除了提供生活照護，也致力於復健訓練、感官刺激課程與日常生活自立能力培養。她期盼未來能與更多團體合作，讓更多視多重障礙者獲得陪伴、參與活動、接觸社會的機會，「我們會持續努力，讓每一位院生活得安心、有尊嚴，也期待社會大眾持續與我們一起，讓愛延續。」

中華鳳山古寺聖王會總會長沈秀穎表示，此次公益行動，以最樸實的方式傳遞溫暖，一份現做車輪餅、一碗玉米濃湯、一杯熱茶，讓惠明教養院的院生在冷風中感受到溫暖。

愛心不斷線！聖王會與善心人士攜手送暖惠明院生。(圖／記者澄石翻攝)

院方也呼籲，視多重障礙服務需要持續的關注與支持，希望社會各界共同投入，讓弱勢者在愛的陪伴下走得更安穩、更有力量。

低調的王先生，與家人悄悄到院捐贈多項物資。(圖／記者澄石翻攝)

