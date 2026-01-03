愛心不斷 會計師公會第8年送暖南投 捐千包白米助弱勢過好年 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】連日來氣溫如溜滑梯般直直

落，不過，南投縣卻溫馨愛心滿滿。社團法人臺中市會計師公會、臺灣省會計師公會暨中華民國會計師公會全國聯合會，延續對偏鄉弱勢的關懷，2日再度到南投縣政府捐贈2,500台斤白米，共計1,000包。

縣長許淑華代表受贈並回贈感謝狀，感謝會計師公會連續這麼多年以實際行動支持南投，值此寒冬之際，這批雪中送炭的白米，將透過縣內食物銀行體系，趕在農曆年前送到需要的家庭手中。

捐贈儀式於縣長大會客室舉行，由臺灣省會計師公會理事長蔡家龍、臺中市會計師公會理事長林宥宏率領幹部團隊出席。許縣長偕縣府社會及勞動局長林志忠，以及負責辦理本縣食物銀行的「南投縣家庭照顧者關懷協會」（濁水溪線）及「南投縣康復之友協會」（烏溪線）代表共同見證這份愛心的傳遞。

許縣長表示，會計師們平日忙於專業財稅工作，卻始終心繫社會公益，從她擔任立委期間就媒合捐贈白米給南投家扶中心，自民國113年起更與縣府建立緊密的合作關係，會計師公會愛心遍及全台，寒冬送白米的行動更已持續長達19年，這次也是送暖到南投縣的第8個年頭，這1,000包白米不僅是物資的補給，更是一份沉甸甸的祝福，讓受助戶在寒冬中能感受到社會的溫暖。

蔡理事長和林理事長異口同聲說，會計師公會會員平時專注本職協助企業做好嚴謹財務收支管理，行有餘力堅持回饋社會並以捐贈白米的行動實際關心伸援弱勢民眾，19年來始終不輟，特別感謝許縣長和南投縣政府媒合，幫助公會將愛心送給最需要的人，更讓愛的循環持續發揮最大的效果。

本次受贈的2,500台斤白米，將全數交由南投縣實物銀行兩處服務站統籌，針對縣內急需關懷的弱勢邊緣戶進行發放。許縣長強調，政府資源有限，民間力量無窮，期盼藉由會計師公會的義舉「拋磚引玉」，號召更多企業團體加入愛心行列，讓南投成為更溫暖、友善的宜居城市。

許縣長也表示，今年南投燈會將結合九九峰氦氣球樂園開園，提供全國民眾馬年春節期間到南投嶄新的旅遊新選擇，特別歡迎會計師公會的好朋友踴躍到南投走春，體驗南投的美好風情與溫暖的人情味。 （圖／記者石振賢攝）