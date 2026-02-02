愛心不間斷 世界先進歲末愛心捐款募得434萬元 幫助弱勢族群迎向美好未來

2025世界先進歲末愛心捐款募得新台幣434萬元，方略董事長於愛心餐會中代表捐贈。 (圖片來源／世界先進)

身為全球特殊積體電路晶圓製造服務的領導廠商，世界先進公司長期舉辦歲末愛心捐款活動，自2015年起至今已邁入第十一年，除了持續支持華山基金會、伊甸基金會及老五老基金會的「陪長輩過年」募款專案，也延續弱勢培力的精神，選擇與博幼基金會、中華民國腦性麻痺協會、新竹市聲暉協會的專案合作。活動共募得新台幣434萬元，由方略董事長於2026年歲末愛心餐會中代表捐贈。

廣告 廣告

世界先進公司長期關懷的長輩們在歲末愛心餐會熱情歡唱。 (圖片來源／世界先進)

世界先進公司2025年歲末愛心捐款活動，以「凝聚希望 點亮生命的天空」為主題，募得的善款將用於指定專案服務，包括：博幼基金會「教育脫貧計畫」，為偏鄉與經濟弱勢兒童提供課後輔導，並安排多元學習與職涯探索活動；中華民國腦性麻痺協會「腦麻兒地板滾球圓夢計畫」幫助腦麻兒訓練肌肉，提升自信與社交能力；新竹市聲暉協會「聽損兒口語訓練支持服務計畫」，提供學齡階段的聽損兒童早期療育及口語教學，並推動校園宣導。

2024年歲末愛心捐款活動所資助的公益團體亦有相當亮眼的成果：目目非營利購置眼動設備三套，開設先修班40堂課程培育重度身障青年，進行文書與影像字幕工作實務練習、眼動電腦操作與社交互動練習；台灣行動兒童療育協會針對偏鄉地區提供行動式療育服務，讓有發展遲緩或療育需求的兒童在黃金期及時獲得照顧；瑪利亞基金會開設153堂藝術創作課程，提供40位心智障礙者工作機會，創作作品再設計為六款「環保保特紗快樂襪」，創造經濟自立的機會。

世界先進公司在董事會定期審視與督導下，以「關懷弱勢」、「照護獨老」、「多元培力」、「永續倡議」、「環境保育」五大公益主軸出發，評估公司經營對社區（指公司廠區所在地：新竹、桃園及新加坡）之影響，透過捐贈、志工服務、資源投入等方式推動社會共好專案，同時積極響應聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），公司的歲末愛心捐款活動符合SDGs第一項「消除貧窮」、第三項「健康與福祉」、第四項「優質教育」、第八項「就業與經濟成長」及第十項「消弭不平等」等。

在同仁的支持下，活動得以年年延續，未來世界先進公司將持續推動這項有意義的公益行動，讓善意發揮更大的影響力，為弱勢族群帶來更多希望，迎向更美好的未來。

(原始連結)





更多信傳媒報導

「台灣祭 in 福岡2026」以台南為主題 黃偉哲親赴推廣現場大啖虱目魚鬆肉燥飯

思想坦克》川普的治國理念

蕭旭岑引憲法力挺「親人說」 兩岸只是政治分歧未解決

