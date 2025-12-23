愛心企業寒冬送暖到斗南 善心捐羽絨背心溫暖弱勢 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】斗南鎮長沈暉勛同窗好友顏惠結邀集琦程實業有限公司、宏霖工業股份公司、豐郁開發股份有限公司與善心人士鍾政祐、黃文献、汪世堯等3位先生，共捐贈420件羽絨背心，在今（23）日上午交由公所轉贈弱勢家庭，讓斗南鎮民弱勢家庭迎接馬年溫暖過冬。

斗南鎮長沈暉勛同窗好友顏惠結繼去年發起的寒冬送暖衣到斗南活動」，再度在今（23）日在鎮公所辦理「一份愛心，溫暖斗南每個心」羽絨背心捐贈活動。（圖／記者簡勇鵬攝）

斗南鎮長沈暉勛伉儷，暖心關懷鎮內弱勢家庭暖衣過寒冬，特別繼去年其同窗好友的台南市政府經發局科長顏惠結所發起「您暖心、他（她）暖身、送溫暖到斗南活動」，再度在今（23）日在鎮公所辦理「一份愛心，溫暖斗南每個心」羽絨背心捐贈活動；仍由顏惠結先生邀集琦程公司認捐60件、宏霖公司認捐60件、豐郁公司認捐120件與善心人士鍾政祐董事長、黃文献先生、汪世堯先生各認捐90件、30件及60件共420件羽絨背心，轉贈給斗南鎮內弱勢家庭。

鎮長沈暉勛感念善心企業和人士的寒冬送暖溫情，除頒發感謝狀致謝，也特別肯定企業與善心人士積極投入在地關懷，善盡企業社會責任、回饋社會的愛心；並立即動員各里里幹事，將各界捐贈的物資，以最快的速度，做最妥適的分配，共同把愛傳出去，一起創造斗南共好共榮生活。

顏惠結先生邀集琦程實業有限公司斗企業和與善心人士共捐贈420件羽絨背心，在今（23）日上午交由公所轉贈弱勢家庭。（圖／記者簡勇鵬攝）

鎮長沈暉勛表示，滿心感謝琦程實業有限公司李素芬董事長運送羽絨背心親臨現場，也以每件1000元提供企業及善心人士認捐，更謝謝台南市政府經發局科長顏惠結先生發起「一份愛心，溫暖斗南每個心」；尤其琦程公司李董事長本著「取之於社會，用之於社會」的理念，親自載運羽絨背心至公所，顯現出企業與個人的力量，點亮斗南鎮弱勢家庭寒冬的希望，也讓送暖愛心遍及斗南鎮各角落。