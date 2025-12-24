愛心企業連8年捐助弱勢生配鏡

永龍建設和文雄眼鏡捐贈弱勢生配鏡長達八年，逾四千名學子受惠，教育局特頒贈感謝狀。 （記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

學童視力健康是教育發展的重要基石，市府結合民間資源推動護眼行動，攜手永龍建設公司與文雄眼鏡，推出經濟弱勢學童免費配鏡公益計畫。這項傳愛行動，已經邁入第八年，約有四千多位學童受益，透過清晰的視界，得以拓展所有人的視野。

教育局二十四日於市府舉辦捐贈感謝儀式，由教育局長鄭新輝代表感謝，學子也親寫感謝卡表達謝意。鄭新輝表示，學童視力健康攸關學習成效與未來發展，市府高度重視護眼政策推動，感謝永龍建設與文雄眼鏡連續八年投入資源，從偏鄉小校出發，逐步擴展至全市國中小有配鏡需求的弱勢生，透過專業團隊入校服務或協助家長就近配鏡，讓孩子能即時獲得完善的視力照護。

廣告 廣告

近年學子因過早接觸３Ｃ產品且使用時間偏長，加上不良用眼習慣，視力不良情形逐年受到關注，除將護眼教育融入課程與校園生活，推動改善教室照明、正確用眼姿勢、用眼定時休息、增加戶外活動，並加強親師生護眼觀念宣導，並追蹤矯治情形，結合免費配鏡等資源，全面守護學童視力健康。

統計顯示，一一三學年度學生裸視不良率約為五成一三，國小為四成三八、國中為七成，皆低於全國平均。此次公益計畫對經濟弱勢家庭孩子的視力矯正需求實有助益，具體展現民間力量與教育政策的良性結合。

永龍建設董事長吳福明表示，取之社會、用於社會，希望協助學童看到更清晰世界，他的二代也願意接棒行公益；文雄眼鏡執行長張文雄說，原以為這只是一年的公益活動，竟持續八年，多達四千多名學童受惠，希望愛心持續延續。