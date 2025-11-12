愛心卡使用與客家幣推動 張肇良議員關注龍潭地下體操場進度

【記者范文濱/桃園報導】

針對長期關注桃園市的弱勢長者與客家文化推廣，市議員張肇良議員在市政總質詢提出，愛心卡使用率偏低的現況與改善建議。他指出，65歲以上長者至衛生所就醫掛號費雖免收，但實際使用量僅約十餘％，部分偏鄉地區如農場居民更低。張肇良建議，市府可參考雙北市經驗，將掛號補助提升至30至50元，使更多長者受益，並強化健康管理與預防照護，讓政策真正落實在民眾日常生活。

在文化教育及客家語推廣方面，張肇良議員關注客家幣發放與使用情況表示，全市小學生及國中生領取客家幣比例偏低，僅約十分之一，反映初級客語認證推廣不力。張議員建議教育局與客家局合作，透過課程與認證制度，鼓勵學生取得客家幣，並與商家消費結合，使文化扎根於校園與社區，並提高客家幣的實際使用率，進一步支持桃園作為客家輔導重點縣市的政策目標。

有關龍潭國小地下體操場的興建進度，張肇良議員表達高度關切指出，早在二十年前就規劃的地下體操場至今未完成，若不加速推動，可能需耗費十餘億元才能完成。呼籲教育局、農業局及校方協調，確定明年PCF定位，盡快完成施工規劃，並希望市府儘速決策，不再拖延，讓龍潭學童能早日享有完善運動設施。

張肇良議員強調，政策推動應兼顧弱勢照顧、文化教育及基礎建設，並呼籲市府積極落實。他指出，無論是愛心卡使用、客家幣發放，或是體育場建設，都是地方居民高度關切的議題，希望市府以具體行動回應民意，讓政策效益真實展現在市民生活中。

