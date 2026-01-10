愛心圍爐連續13年 莊敬高職師生總動員服務中學以致用

【記者葉柏成/新北報導】私立莊敬高職響應新北市「好日子愛心大平台」，今〈10〉日舉辦愛心圍爐活動，邀請新北市上千位弱勢家庭提前團圓過年，現場席開126桌，洋溢溫馨年節氣氛。活動從料理烹調、接待送菜到舞台節目演出，皆由校內相關科系師生總動員、分工完成，展現教育結合公益的行動力。新北市副市長劉和然表示，一個活動能持續13年並不容易，莊敬高職正是在許多家庭的人生路程中，默默陪著大家一起跑，用行動與愛心支持弱勢家戶，讓人深受感動。

廣告 廣告

《圖說》新北市副市長劉和然（右1）出席活動感謝新北市周可安大宗祠董事長周吉雄（中）每年捐贈400份暖心福袋，今年更加碼捐贈100份年菜。〈社會局提供〉

劉和然指出，持續13年並不容易，這段時間足以陪伴一名孩子從國小一年級成長到現在上大學，是一段長時間、穩定而溫柔的陪伴。此外，也感謝新北市周可安大宗祠每年捐贈400份暖心福袋，今年更加碼捐贈100份年菜。此外，還有善心團體及民眾贊助摸彩紅包，讓弱勢家庭不僅能圍爐吃上一頓團圓飯，還能帶著物資安心迎接新年。

《圖說》莊敬高職表演藝術科輪番上陣，帶來精彩表演。〈社會局提供〉

他說，人稱「周伯伯」的新北市周可安大宗祠董事長周吉雄，自民國100年起便親自走進新北市社會局捐款，謙虛表示希望盡一份心力協助弱勢家庭，至今每年固定捐助30萬元。近6年來，更持續捐贈圍爐活動所需的物資福袋。

《圖說》莊敬高職美容科學生發揮專業，為愛心圍爐活動參加者進行人體彩繪體驗。〈社會局提供〉

周伯伯不僅出錢，更親力親為，與社會局討論弱勢家庭實際需求，從內容物挑選到提袋細節都十分講究。即將86歲的他表示，只要還有能力，就會持續投入公益，看著家戶不只圍爐吃飯，還能帶著滿滿物資安心過年，心裡感到踏實，也希望這份溫暖能年年延續。

《圖說》莊敬高職動員師生投入愛心圍爐活動，餐點全由餐飲科師生備餐及炊煮。〈社會局提供〉

莊敬高職董事長王傳亮指出，學校每年舉辦愛心圍爐，皆動員全體師生參與，讓學生在實際服務中學以致用。像是美容科學生為家戶手部彩繪及義剪頭髮，農業群規劃互動體驗活動；餐飲科則由老師帶領學生提前多日備料，精心準備豐盛年夜飯，表演藝術科與影視科也輪番上陣，為家戶帶來精彩表演，讓公益服務成為最佳學習場域。