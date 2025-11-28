愛心團體捐贈大型家電花蓮縣府陸續宅配到府

來自全國各界的愛心持續送達災區，二十八日花蓮縣政府感謝所有公益團體、企業與善心人士的協助，各項捐贈大型家電，目前洗衣機、電冰箱皆已開始配送，並陸續由物流人員送達家戶（見圖）。

縣政府說明，所有大型家電依公所名冊分批宅配，首批配送淹水災害且具有戶籍家戶，每門牌一組，共一八九八戶，部分家戶已完成配送，截止十一月二十五日冰箱已配送八十九戶，洗衣機已配送四四一戶。剩餘依物流排程陸續配送；至於電視機、瓦斯爐部分，貨運排程仍在進行中，將再由貨運公司統一安排後續配送。

縣政府進一步說明，十一月上旬因鳳凰颱風造成交通中斷，配送進度一度受到影響，目前配送已回復正常運作。由於大型家電需配合工廠生產、備貨與物流安裝，請鄉親耐心等候，縣府也會協助掌握配送狀況。

花蓮縣政府再次感謝所有捐贈大型家電的團體與善心人士。新北市私立新希望基金會、中華民國婦女聯合會、國際獅子會三○○A複合區、台北市臺灣省城隍廟、國際扶輪三四九○地區五股金鐘扶輪社、國際扶輪三五○一地區Uni總監有你團隊六十、新竹凱蒂扶輪社四十、基隆天顯宮、松山慈祐宮、善心人士（林秋慧）、全國城隍廟文化總會、台北市政府社會局等。每一份物資都是陪伴受災鄉親的重要力量，縣府將持續協助，讓家電順利送達每一戶有需要的家庭。