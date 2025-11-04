「愛心家電」助花蓮 3517件陸續配送中

▲經濟部表示，截至3日，企業捐助3517件家電，低收入及中低收入戶已完成配送122戶，共531件家電，一般受災戶已配送569件家電。（圖／取自經濟部臉書）

[NOWnews今日新聞] 花蓮光復鄉堰塞湖發生1個月半，除了各地的「鏟子超人」熱心相助，各企業也募集冰箱、電視機、洗衣機等大型家電，幫助災民回歸正常生活。經濟部今（4）日在臉書表示，截至3日，企業捐助3517件家電，低收入及中低收入戶已完成配送122戶，共531件家電，一般受災戶已配送569件家電。



回到10月初，花蓮災情發生約一週，LG、Panasonic、三星、聲寶、夏普、日立冷氣、日立家電、東元、格力變頻空調、惠而浦、冰點空調、台灣三菱電機、奇美、萬士益、大同、禾聯、台灣三洋、Sony、日本富士通、金嗓伴唱機等國內電器大廠紛紛響應募集家電，當時短短時間內就募集1500 件、總價超過1700萬元的家電。



而負責協調家電配送的經濟部，也將愛心家電配送到已經復原的災民家中，剩餘的數量也已開放登記及抽籤。



經濟部今日表示，低收入及中低收入戶已完成配送122戶，共531件家電，一般受災戶已配送569件家電；累計配送1,100件家電，持續進行中；陸續聯絡其他中籤鄉親配送事宜。

同時，11月8日由台北市電器商業同業公會及鉅生物流召集的志工團協助到府安裝作業。



