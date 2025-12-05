「愛心家電」竟是假！花蓮男利用光復洪災詐騙 檢方火速起訴盼從重量刑

檢方在光復車站將曾姓男子逮捕到案，並扣得其身上現金及證物。花蓮地檢署提供



花蓮光復鄉今年9月堰塞湖溢流造成洪災，災後復原迄今仍在進行中，曾姓男子竟「乘人之危」在11月間向災民誆稱有善心人士捐贈洗衣機、冰箱、電視機、電暖器等家電，只要貼補運費即可，多名被害人信以為真交付金錢，事後發現是騙局一場，氣得報警提告。檢方查出，曾男因此詐得7萬4千元，今（5日）依涉犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌將他起訴。

檢方指出，曾男於11月間，在花蓮縣光復鄉，利用災民亟需重建家園之際，向16名被害人佯稱「補貼運費」等款項即可獲得善心人士捐贈洗衣機、冰箱、電視機、電暖器等家電，讓被害人信以為真陷於錯誤，分別交付現金3千元至7千元不等，總計7萬4千元給曾男。

後來受害人發現給了運費卻沒收到家電，驚覺受騙而報警處理，警方迅速於11 月28日在光復車站將曾男逮捕到案，並扣得現金4萬5,600元及相關證物。

檢方於起訴書指出，被告曾男利用花蓮縣光復鄉洪災，民眾住家內電器用品受損而迫切需購買家電用品之際，遂行詐騙，嚴重影響被害人之身心及生活狀況，且犯後藉詞狡飾，毫無悔意，惡性重大，未與被害人和解，請法院就被告各次犯行分別量處有期徒刑1年以上之刑，以資懲儆。

花蓮地檢強調，將持續清查是否有其他受害民眾，並呼籲曾在災區遭遇類似「假捐贈、真詐騙」之民眾，請儘速向轄區派出所或地檢署報案，以利檢警釐清案情全貌，協助追回受騙款項。

花檢同時提醒社會大眾，對於來路不明的訊息，務必提高警覺並向相關單位查證，切勿輕信他人而交付財物，對於利用天災機會遂行詐騙、發災難財之犯罪行為，將秉持「從嚴從速」原則偵辦，絕不寬貸，以維護社會公義與災區秩序。

