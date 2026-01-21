愛心干貝、帝王蟹齊發！「代官山花苑」情人節限定日式饗宴

橋山「嫣然花影•甜蜜饗宴」搭配代官山手做永生花，浪漫滿分。徐力剛攝

記者徐力剛／台北報導

情人節將至，如何在既定的節慶公式之外，為另一半留下一段真正被記住的時光，成了不少情侶的共同課題。源自東京代官山的花藝品牌「代官山花苑／ダイカンヤマ花苑」看準情人節情感消費趨勢，攜手日式高端餐飲品牌「橋山•壽喜燒」與「二本松涮涮屋」，推出情人節限定聯名套餐，結合精緻料理與永生花藝，讓一頓晚餐不只止於美味，更成為一份被珍藏的心意。

二本松「戀蟹物語」雙人套餐，頂級帝王蟹五吃滿足老饕味蕾。代官山花苑提供

迎接情人節，「橋山•壽喜燒」推出全新「嫣然花影•甜蜜饗宴」雙人套餐，主打老饕最愛的日本A5等級宮崎和牛沙朗與和牛翼板，全程由專人桌邊服務，關西式炒糖工法引出油脂香氣，搭配現打蛋液入口，層次細膩而溫潤。海鮮亮點則是象徵愛意的「日本4S愛心造型干貝」，在高溫炙燒下凝聚旨味，香氣四溢。凡點用套餐，即贈市價2680元的「代官山手作永生花束」，將餐桌上的浪漫延續至日常，套餐價格為9999元+10%。

廣告 廣告

隱身北市樂業街的「代官山花苑」成為城市一處靜謐秘所。徐力剛攝

偏好火鍋饗宴的饕客，則可選擇同步推出的情人節限定「戀蟹物語」雙人套餐。嚴選每隻重達1.3至2公斤的北海道活帝王蟹，化身五道海味料理，從香烤蟹腳、鍋煮蟹肉，到刺身、茶碗蒸與蟹膏雜炊，層層鋪陳出大海的鮮甜滋味。套餐售價為13140元+10%，並同樣附贈手作永生花，為浪漫夜晚畫下溫柔句點。

大片落地玻璃窗引進自然採光。代官山花苑提供

花與情感的連結，也延伸至城市的一隅。首次走進台北市大安區樂業街的巷弄，便能遇見新開幕的「代官山花苑」。店鋪低調隱身街角，不張揚卻自成風景，彷彿為快節奏的城市留下一處能慢下來的空白。品牌承襲日本花藝美學的靜謐精神，以「每一束花，都是一段值得被珍藏的時光」為核心，將花藝從儀式感拉回日常生活。

專業花藝師手作花束，傳遞最珍視的愛意。徐力剛攝

店內空間以溫柔留白為主軸，大面落地玻璃引入自然光影，鮮豔花卉在簡約工業風的場域中自在舒展，形塑剛柔並存的視覺層次。花藝師延續日式職人精神，親手完成每一束作品，細膩拿捏花材比例與情感節奏，讓花不只是裝飾，而是一段為生活停下腳步、細細感受的片刻。

「奢綻｜夕凪 永生玫瑰花束」3朵紅色玫瑰，表達最真摯的情意。徐力剛攝

「嫣然｜花霞永生玫瑰花束」粉白永生玫瑰，不張揚的愛。徐力剛攝

在代官山花苑，美麗的花卉不僅是視覺焦點，更是承載珍視之心的寄託。店內陳列多款永生花與鮮花作品，其中最受矚目的「奢綻｜夕凪 永生玫瑰花束」，以3朵紅色永生玫瑰搭配黑白相間包裝，典雅而內斂，將玫瑰最美的瞬間定格成永恆。偏愛柔和色調者，則可選擇「嫣然｜花霞永生玫瑰花束」，選用日本進口粉白永生玫瑰，低聲訴說「不張揚，卻剛剛好住進心裡」的情感寓意；小巧藍色玫瑰花束則以簡約兩朵，傳遞「世界只有你和我」的純粹心意。

小巧藍色玫瑰花束傳遞「世界只有你和我」的純粹心意。徐力剛攝

代官山花苑同步推出「花束一條龍服務」，提供高度客製化的花藝體驗。消費者可依需求指定花束色系、風格與預算，並可配合餐廳訂位流程安排花束於用餐時刻送達，為重要時刻注入恰到好處的儀式感與驚喜。即日起，民眾可透過私訊或於訂位時加註「花束服務」完成預訂。目前該服務已與多家餐飲品牌展開合作，包括橋山•壽喜燒、二本松涮涮屋、山上走走、AW Cafe Wine Bistro、AW紅酒吧、長孫 Shabu、大啼 Shabu、異塵 CELLAR LOUNGE BAR 及祇園•禪院壽喜燒等，讓花藝自然融入餐桌風景，為每一次相聚，留下能被細細珍藏的祝福時光。

店內同步販售鮮花，提供多元化選擇。徐力剛攝

從餐桌到花束，從一頓飯到一段時光，這個情人節，浪漫不再只是形式，而是一份被細細對待的情感選擇。