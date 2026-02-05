愛心承諾！副總統蕭美琴出席歲末聯歡童樂會與弱勢兒童共度佳節

▲2026奔向幸福嘉年華－總統府歲末聯歡童樂會大合照。

【記者 陳顗喆／台北 報導】在歲末寒冬之際，總統府南北苑於2月1日洋溢著歡笑與溫暖。「社團法人中華身心障礙者職業技藝協會」舉辦「2026奔向幸福嘉年華－總統府歲末聯歡童樂會」，邀請全台弱勢兒童與身心障者家庭共聚國家殿堂。副總統蕭美琴特別親臨現場，以行動表達政府對兒童福利與弱勢族群的守護，並與現場孩童親切互動，為這場歷史悠久的公益活動增添璀璨光彩。

這場走過三十年歲月的公益活動，起源於創會長陳圡金理事長的一份初心，成為台灣社會極具代表性的長青公益標竿。現任理事長陳宇璿表示，這項承諾是一份跨越世代的接力，協會長年陪伴弱勢家庭成長，早已成為許多孩子心中最溫暖的依靠。今年特別選在農曆年前舉辦，除了象徵除舊佈新，更是希望這份關懷能化作實質的鼓勵，支持每一位孩子在未來的道路上勇敢前行。

▲副總統蕭美琴親臨現場致詞。

協會延續多年的優良傳統，特別在活動中準備了全新的書包與精美文具組，贈送給每一位參與的兒童。陳宇璿理事長強調，這份禮物不只是物資的提供，更是一份希望的寄託，期盼孩子們在開學前領到這份溫暖的禮物後，能以嶄新的心情與充足的動力迎接新學期的學習挑戰。蕭美琴副總統在致詞中也感謝協會多年來堅持不間斷地承擔責任，以及陳宇璿理事長以第二代身分持續投入。

除了公部門的肯定，此次嘉年華也展現了強大的企業社會責任力量。在協會的號召下，包括沈默是金開發企業有限公司、國際同濟會台灣總會北一區、時尚假期醫美集團、財團法人英業達集團公益慈善基金會、社團法人中華亞太頭皮產業發展協會、漢斯科技有限公司、財團法人吳東進基金會財團法人台北市艋舺龍山寺、台北市蓬萊扶輪社、財團法人陶聲洋防癌基金會、台灣普樂士股份有限公司、弋果文化事業股份有限公司、貝恩企業有限公司、艾許行銷科技有限公司、宜霖會計事務所謝輝霖會計師、台灣美髮人愛心協會、宇登生醫醫美頂級保養品、3523地區第三分區台北影響力扶輪社、3481地區台北市永恆扶輪社、手信坊股份有限公司、財團法人新光人壽慈善基金會、頑啤影像有限公司、憶思攝影工作室，以及優視傳播股份有限公司（MOMO親子台）等多個單位均熱情響應，共同投入資源為孩子們打造這場難忘的歲末時光。

▲副總統蕭美琴與現場孩童親切互動。

主辦單位強調，未來將持續扮演橋樑角色，整合更多民間與企業資源，將愛心公益行動常態化、深度化。協會期許能感召更多社會力量投入，讓每一位慢飛天使與弱勢兒童，都能在充滿愛的環境中健全成長，攜手奔向幸福的未來。(圖／主辦單位提供)