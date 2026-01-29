愛心持續傳遞 寶山跨界合作寒冬送暖

在民間企業與團體大力支持下，共募集白米及農會禮券，提供予低收入戶、中低收入戶及其他弱勢家戶。





春節來臨之際，寶山鄉公所攜手民間企業與社會團體，29日起發放春節慰問金及生活物資，為鄉內弱勢家庭送上溫馨祝福與實質協助，預計超過270戶弱勢家庭受惠，讓愛心在寒冬中持續傳遞。

今年活動在民間企業與團體的大力支持下，共募集白米2,700斤及農會禮券，提供予低收入戶、中低收入戶及其他弱勢家戶。鄉公所亦特別針對低收入戶、中低收入戶及癱瘓在床民眾發放春節慰問金每戶新臺幣3,000元，並於今年加碼發放春節慰問金擴大對象至弱勢家戶每戶3,000元、弱勢學生每位2,000元，總計發放超過80萬元春節慰問金，希望透過更貼心且多元的關懷措施，讓大家都能溫馨過好年，提前感受到滿滿的春節祝福與社會溫情。

鄉長邱振瑋感謝所有贊助單位與熱心團體的無私付出，並表示：「這是一場滿載愛與關懷的活動，每一份付出都像一盞溫暖的燈，悄悄照亮寶山鄉的每個角落，為這片土地帶來更多溫馨與希望。」他也強調，隨著農曆春節將至，這些物資不僅實際協助弱勢家庭準備年節所需，更讓鄉親在寒冬中感受到社會濃厚的人情味與支持。



