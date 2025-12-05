■愛心持續傳遞！ 理周教育學苑攜手名師 再捐復康巴士

文．蔡武穆

「學投資，做公益」，理周教育學苑長期投入理財教育推廣並持續關懷社會，繼2024年捐贈復康巴士予雲林縣政府，今年再度集結師生的力量，捐贈一台復康巴士給台北市政府，為行動不便者提供更便利的交通服務，讓愛心持續傳遞。

「學投資，做公益」 講師無償授課 學員熱烈響應

本次復康巴士捐贈資金來自於理周教育學苑所推動的「三理人生．公益好市集」活動，結合十場投資理財公益課程與公益市集，十位講師無償授課，課程內容涵蓋台指期、個股、選擇權、美股、外匯等多元主題，吸引眾多學員熱烈響應，理周教育學苑將活動所得投入復康巴士公益基金，實踐把知識化為行動，回饋社會的初衷。

復康巴士每月服務五萬人次

復康巴士捐贈儀式於11月28日在台北市政府大樓前舉行，由理周集團總裁洪寶山代表捐贈、台北市交通局局長謝銘鴻出席受贈並回贈感謝狀，與會來賓包括公運處處長李昆振、公運處一般運輸科科長洪瑜敏、社會局主任秘書蕭舒云、理周教育基金會祕書長林洳萱、理周教育學苑副總經理吳孟倫，以及理周教育學苑講師錢坤、莊崧等共襄盛舉，場面溫馨隆重。

北市交通局局長謝銘鴻表示，非常感謝每一位參與捐贈的師生及投資者，復康巴士每月服務超過五萬人次，而且這數字還在增加，政府會在適當的時間更新設備，理周教育學苑所捐贈的復康巴士可說是如虎添翼，政府一定會妥善利用，將這樣的善念、善舉傳遞給每一位需要的人。

凝聚眾人力量 讓學習成為改變社會的起點

理周集團總裁洪寶山表示，「取之於社會、用之於社會」，理周教育學苑副總經理吳孟倫展現這樣的精神，今年六月推動「三理人生．公益好市集」活動，攜手十幾位優秀老師、學員無償無酬、慷慨解囊響應捐贈復康巴士，希望藉此拋磚引玉，帶動全民做善事，我們常說「理善大家來」，不是一個人做，而是大家一起做，即便是一個小小的愛心都可以。

他進一步表示，理周教育學苑去年捐給雲林縣政府，今年捐給台北市政府，更許下宏願，未來在全國各鄉鎮都能看到理周教育學苑所捐贈的復康巴士，非常感謝台北市政府、熱心的老師及同學們，把善念傳遞下去。

理財、理善、理健康 全民一起做公益

理周集團成立「知(財商)、訊(媒體)、力(投資顧問)」三大事業群，以「理財、理善、理健康」的經營理念，推動台灣成為全民的理財島，讓每一個家庭都能有投資理財的觀念，洪寶山表示，開門七件事「柴米油鹽醬醋茶」都需要用到錢，要有本事把小錢變大錢，然後回饋社會，一起做公益。

從「三大名師公益講座」到「三理人生．公益好市集」，理周教育學苑始終堅持讓投資知識成為善意的橋樑，一個人的力量終究不比眾人齊力，期盼透過持續的公益行動，凝聚更多師生及投資人的力量，讓學習成為改變社會的起點。

▊圖說：圖右四為理周集團總裁洪寶山贈車鑰予北市府交通局局長謝銘鴻(圖右三)代表授贈。圖右起為北市府公運處處長李昆振、社會局主任秘書蕭舒云。圖左起為理周教育學苑副總經理吳孟倫、理周教育學苑講師莊崧、理周教育基金會秘書長林洳萱、理周教育學苑講師錢坤、理周集團總裁特助楊淑娟。

