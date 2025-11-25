愛心捐款箱遭行竊！警逮犯嫌：依竊盜罪移送地檢

屏東縣 / 綜合報導

屏東一名35歲張姓男子，日前趁著夜深人靜時，前往屏東夜市內一家攤商，搜光愛心捐款箱內的 金錢 ，直到事後業者驚覺不對，看了監視器畫面，才發現張姓男子的行竊過程，立刻報警，而警方加強巡邏後，也在昨(24)日發現這名張姓男子，他疑似又想故技重施，當場被逮捕，依照竊盜罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

店家監視器畫面拍下，一名男子走到櫃檯前，接著男子將手伸入櫃台內，取出一個盒子後，將內容物倒出，並且放進自己口袋內，隨後將盒子放回原位，揚長而去，沒想到，當時男子拿起的盒子，竟然是愛心捐款箱，業者說：「當天是沒有什麼其他錢財被偷，他就晚上，拿了就走。」

遭行竊店家位於屏東夜市內一家攤販，日前，這名35歲張姓男子，趁著四下無人的大半夜，前往行竊愛心捐款箱內的銅板紙鈔，店家開店時才察覺不對，立刻報警，記者VS.當地里長辦公室人員說：「(他大概都什麼時候來偷的)晚上都收攤的時候，(聽到大概有幾件了)可能5、6件吧，(5、6件都是這種翻箱倒櫃的這樣子)對。」

附近攤商說，過去就曾經發生過，愛心捐款箱遭人行竊案例，沒想到這回再度發生，警方不敢大意加強巡邏後，昨日晚間發現張姓男子蹤影，屏東分局建國所副所長張峰翊說：「當場帶回說明，全案依竊盜罪嫌，移送屏東地檢署。」似乎食髓知味，又想行竊民眾愛心，不過這一回沒那麼好運，栽在警方手裡，張姓男子也將為自己行為付出法律代價。

