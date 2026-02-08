記者林昱孜／台南報導

寒流來襲湧暖流！立法委員陳亭妃今（8）日號召各界善心力量，舉辦「2026愛在台南・寒冬送暖過好年」活動，這項愛心接力已邁入第24個年頭，陳亭妃攜手市議員郭信良、陳怡珍、周麗津、吳通龍及前議員蔡旺詮等人，在台南六區及曾文區同步發放民生物資，總計近4500戶弱勢家庭受惠，以實際行動陪伴鄉親安心迎接新年。

愛心接力24年！陳亭妃寒冬送暖，台南4500戶弱勢安心過好年。（圖／翻攝畫面）

陳亭妃表示，「寒冬送暖」是一份長達24年未曾間斷的承諾。服務團隊堅持在年前走進社區，將社會各界的愛心親手送到需要幫助的人手中，今年募集物資豐盛，包含白米、罐頭、調味品、衛生紙等民生必需品，並貼心以特製環保袋盛裝。

廣告 廣告

愛心接力24年！陳亭妃寒冬送暖，台南4500戶弱勢安心過好年。（圖／翻攝畫面）

市議員陳怡珍指出，感謝長期支持公益的企業與團體，包括陳佳照紀念文化基金會、登陸慈善愛心會、好帝一食品、冰點空調等，以及提供場地的台灣府城隍廟。特別是台灣省會計師公會今年捐贈1000包白米，副理事長邱芳才親自到場協助發放，展現企業回饋社會的行動力。

更多三立新聞網報導

陳亭妃「鐵馬感恩行」抵下營謝票：拚府城400年來第一位女市長

自認當「桶箍」有責任交棒陳亭妃 黃偉哲喊話謝龍介：看不到民進黨分裂

力挺陳亭妃！台南初選民調遭質疑 王世堅喊：她贏得正大光明、別唱反調

揭總預算卡關「4後果」！陳亭妃沉重籲謝龍介：聽聽鄉親心聲

