愛心提貨券找到了！4000元剩400 嬤花完愧疚喊願意賠償

台南一對接受家扶中心協助的姊弟用丟NET服飾品牌提供的4000元提貨券，店家調閱監視器發現禮券被一對姊弟撿起後交給同行的阿嬤，且被用到剩下400元。警方通知阿嬤到案，依侵占罪送辦。

台灣服飾品牌NET。(圖/NET臉書粉專)

1月30日下午，永康門市開放北台南家扶中心孩子挑選衣服，一對姊弟拿著衣服準備結帳時，卻發現原本放在籃子裡的禮券信封袋不見了，這對姊弟默默在櫃台旁等待有人拿來歸還，事後店家調閱監視器幫忙尋找，結果發現信封袋被另一對姊弟拾獲後交給同行的阿嬤。經確認，拾獲禮券的孩子並非家扶中心受助兒童，但直到營業時間結束都無人歸還，且疑似已被使用完畢，家扶中心因此決定報警處理。

廣告 廣告

永康分局復興派出所4日接獲報案後，調閱監視器確認祖孫3人身份並通知阿嬤到案。阿嬤坦承有收到孫子撿到的禮券並且使用購入3600元衣服，但說不清楚這是弱勢兒童的提貨券，並且感到相當愧疚。

阿嬤雖表示願意以等值現金歸還這對小姊弟，警方也提供後續聯繫方式，但此舉已違反侵占罪，後續仍將阿嬤依法送辦。

延伸閱讀

新店鐵皮屋深夜大火！「全面燃燒」陷火海 消防急灌救

影/情侶檔租套房當毒窟 警攻堅逮人音箱內找到軍火

影/新北永和車輛攔檢不停 警開槍壓制逮3人查獲毒品