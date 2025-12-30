愛心校園亮起來 希望樹滿載祝福

充滿感恩與祝福的十二月就要結束，今(卅)日財神爺搶先出現在勵志幼兒園，提前祝福大家新年快樂、財源滾滾；二十位小朋友在老師的帶領下，在星星許願卡畫金元寶、禮物、小花朵，也有用注音祝福大家二○二六年幸福滿滿，希望植物人獲得良好照顧，更多的叔叔阿姨一起捐款幫助「第三十六屆寒士吃飽30-送禮到家」活動，童言童語，滿是小朋友們的純真，最後大家將許願卡掛到希望樹上，財神爺使用魔法點亮，希望亮起來的每一顆星星，都能傳遞祝福，呼籲各界踴躍捐愛，讓愛心亮起來，幫助植物人過好年。(見圖)

「在大大的花園裡面挖呀挖呀挖，種大大的種子開大大的花，在特別大的校園裡面挖呀挖呀挖，種特別大的種子開特別大的愛」，勵志幼兒園老師在寫祝福前，特別以流行曲教導小朋友，種下善的種子就能長出助人的花。

園長洪欣吟表示，勵志長期將各類文化融入課程，教學從園所延伸到家庭甚至整個社區，幫助創世植物人服務是勵志重要的生命教育課程，每年底讓家長及孩子們透過捐發票、捐零錢支持「寒士吃飽30」，學會手心向下，用行動給予他人祝福與關懷。

創世基金會已連續辦理三十六年「寒士吃飽30」社會愛心活動，近幾年改採「送禮到家」，將「植愛年禮及祝福紅包」送到弱勢家中，鳳山院目前安養六十九位植物人，到宅服務一百八十位植物人家庭，歡迎社會大眾一起響應認助，讓愛亮起來。愛心專線○七-七九○五八九七或詳洽「創世基金會鳳山分會」粉絲專頁。