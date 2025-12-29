愛心永續流傳！遠雄人壽曾妍菁等7人捐災勘車馳援新北特搜隊

捐贈者與消防局長合影，照片由左至右為：曾妍蓉、闞迺雯、賴宏勝、陳崇岳局長、曾妍菁、賴唐分、蔡麗紅。（新北市消防局提供）

記者蔡琇惠／新北報導

新北市轄內環境多元，涵蓋都市、山域及海域，近年來重大災害頻繁，遠雄人壽貿盛營業處曾妍菁女士號召同事及客戶，於昨（28）日舉辦聯合捐贈儀式，捐贈災情勘查車1輛予新北特搜秀峰分隊，此次聯合捐贈計有7位善心人士(遠雄人壽曾妍菁、曾妍蓉、賴唐分、闞迺雯、益程環資股份有限公司董事長賴宏勝、祥益木業有限公司董事長蔡麗紅、駿邑工程股份有限公司董事長沈麗敏等)，期盼充實消防救災能量。

新北消防局指出，曾妍菁女士擔任消防局特搜大隊顧問，長期關心支持消防局，無論是車輛或各式救災裝備，總是當仁不讓。今年花蓮馬太鞍溪堰塞湖事件發生後，聽聞秀峰分隊急需1輛四輪驅動災勘車，讓特搜人員可跨越山路落石、泥黃混濁的溪水，平安抵達災區的運輸工具，曾女士立即奔走號召遠雄人壽曾妍蓉、賴唐分、闞迺雯、益程環資公司董事長賴宏勝、祥益木業公司董事長蔡麗紅、駿邑工程公司董事長沈麗敏等人，支持新北特搜秀峰分隊，為消防救災工作上增添一份力量。為表彰曾女士等7人無私奉獻精神，消防局回贈感謝狀，此次的捐贈以愛心永續為宗旨，讓新北市特搜隊在各式大小災害能夠快速、平安抵達災區。

廣告 廣告

捐贈者及遠雄人壽茂盛營業處人員與消防局長陳崇岳合影。（新北市消防局提供）

新北市消防局陳崇岳局長表示，秀峰特搜分隊除擔任消防局特搜先遣小組外，也是本局的水域救援專隊，執行多起水域救援勤務，非常感謝此次7位捐贈者的愛心，以永續為出發點，慈悲精神讓人深深感動，除感謝捐贈者的大力相助與支持，消防局秉持讓愛心永續流傳的精神，將不斷精進自身的救援能力，服務更多有需要幫助的市民，維護市民安全。