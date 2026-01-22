愛心無假期 桃市府寒假多元供餐守護弱勢學童





寒假即將到來，為確保弱勢家庭學童在長假期間不因學校停課面臨斷炊之苦，桃園市政府教育局宣布，115年寒假「愛心午餐」政策將於1月24日正式開跑。今年度預計投入高達1,133萬9,250元補助經費，照顧包含低收入戶、中低收入戶、家境清寒及家庭突遭變故等4類經濟弱勢學童。為期30天的寒假期間，全市預計有5,815位學子受惠，讓孩子在寒冬中依然能感受到社會的溫暖守護。

桃園市教育局長劉仲成表示，照顧經濟弱勢學童一直是市府政策的重中之重。過去傳統紙本餐券容易發生毀損、遺失，且兌換地點受限，對於家長與學生來說較為不便。自114年暑假起，市府首度與4大超商（統一、全家、萊爾富、OK）及悠遊卡公司合作，將愛心午餐券全面整合於「數位學生證」，施行以來成效斐然。



劉仲成指出，數位化轉型成功透過科技力量打破地域限制。學生只需持數位學生證至超商感應，即可領取餐點，不僅大幅提升精確度與效率，更讓居住在偏遠地區或城市角落的孩子，都能平等地獲得物資供應。今年寒假共有225所學校申請辦理，其中桃園國小等176校便採用數位餐券模式，學生憑65元數位面額，可兌換市價65至85元的超值餐點。

除了數位餐券外，教育局也鼓勵學校視在地情況提供多元供餐。北勢國小等18校選擇與學校周邊的愛心店家合作，提供現煮熱騰騰的午餐；而針對環境更為特殊的31所偏遠學校，則採取提供米、麵條、罐頭等民生物資的方式，讓學童帶回家中烹煮，確保暖心暖胃的物資能直達家庭。

錦興國小校長王春綢表示，「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」，該校今年有18位學子受惠。她提到，對於許多忙於生計的弱勢家庭而言，假期的餐食準備常是家長的一大難題。這項政策實質填補了假期的照顧缺口，讓孩子不必為下一餐憂慮。錦興國小的家長也表示，數位化的領餐流程讓孩子能尊嚴且便利地獲得營養，讓愛心成為支持孩子翻轉向上的力量。

為讓愛心持續擴散，桃園市政府特別成立「無力支付午餐費捐款專戶」，接受民間團體與社會賢達的善心。教育局再次呼籲大眾發揮愛心，共同灌溉這份善的種子。捐款資訊：台灣銀行桃園分行，帳號：026-038-00001-1，戶名：桃園市市庫存款戶。請務必註明「午餐捐款專戶」字樣。

教育局也特別向悠遊卡公司、4大超商及所有愛心店家致謝。這項結合公部門、企業與校方的合作模式，不僅解決了學童的溫飽問題，更在寒假期間構築出一張緊密的社會安全網，守護桃園學子健康茁壯。

